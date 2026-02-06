«مالية استشاري الشارقة» تناقش آليات تحفيز الاستثمار

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً بمقر المجلس في مدينة الشارقة، وذلك في إطار متابعة أعمالها لتحقيق الأهداف التنموية للإمارة.

ترأس الاجتماع راشد عبدالله بن هويدن رئيس اللجنة، بحضور مقررة اللجنة الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، وأعضاء اللجنة كل من المهندس نبيل بطي المهيري، وعبدالله طارش الكتبي، وطارق مراد البلوشي ومحمد عبدالله البلوشي ومن الأمانة العامة للمجلس سيف بن سويف الكتبي أمين السر. وتم خلال الاجتماع مناقشة خطط ومبادرات اللجنة ذات الصلة بمواصلة التطوير في المجالات الاقتصادية والصناعية.

حيث ركز النقاش على آليات تحفيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال إلى الإمارة. وتطرقت المناقشات إلى أهمية تطوير السياسات الداعمة للقطاع الخاص وتبسيط الإجراءات لتعزيز التنافسية الاقتصادية، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة الشارقة.

كما تناول الاجتماع عدداً من القضايا المحورية المرتبطة بتعزيز التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات الصناعية الواعدة، مع بحث سبل دمج التقنيات الحديثة والابتكار في العمليات الإنتاجية لرفع القيمة المضافة. وناقش الأعضاء التحديات والفرص المتاحة لمواصلة التطوير في البنية التحتية اللوجستية والصناعية التي تخدم الاقتصاد في إمارة الشارقة.

وفي ختام الاجتماع، أشار راشد عبدالله بن هويدن إلى أن دور اللجنة يتمحور حول المساهمة الفاعلة في صياغة التوصيات والمقترحات التي تدعم السياسات الاقتصادية والمالية للإمارة، مؤكداً أهمية العمل الجماعي لوضع رؤى عملية قابلة للتنفيذ. وأضاف أن اللجنة ستواصل جهودها لدراسة جميع الجوانب التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي، بما يخدم مصالح المجتمع ويحقق الاستدامة والازدهار المنشود لإمارة الشارقة.