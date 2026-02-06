سوق أبوظبي يستضيف منتدى يستكشف فرص الاستثمار في أرمينيا

استضافت منصة تبادل في سوق أبوظبي للأوراق المالية منتدى حول «استكشاف الفرص الاستثمارية في أرمينيا». وسلط المنتدى، الذي نظمته بورصة أرمينيا، الضوء على آلية الربط بين السوقين عبر منصة تبادل، بما يتيح تداولاً سلساً لمجموعة متنوعة من الأدوات المالية، إلى جانب الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، ويعزز وصول المستثمرين في البلدين إلى الفرص المتاحة في أسواق كل منهما.

وشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين في القطاع المالي الأرميني، حيث قدم نائب محافظ البنك المركزي لجمهورية أرمينيا عرضاً شاملاً حول أداء الاقتصاد الأرميني، متناولاً عمق السوق ومحركات النمو، فيما ألقى نائب وزير المالية في جمهورية أرمينيا الكلمة الرئيسية، مؤكداً التزام الحكومة بتطوير أسواق رأس المال وتعزيز التكامل الإقليمي.

وشاركت شركات وساطة من أرمينيا، إلى جانب حضور ممثلين من مجتمع المال والأعمال في الإمارات، حيث تناولت المناقشات فرص تعزيز الربط بين شركات الوساطة، وتطوير السيولة، ودعم تدفقات رأس المال عبر الحدود. واختتم المنتدى بجلسات نقاشية هدفت إلى دعم شراكات طويلة الأمد بين المؤسسات المالية الأرمينية والمستثمرين المؤسسيين في الإمارات، بما يعزز دور سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنصة تبادل في ربط الأسواق ودعم تدفقات رأس المال الإقليمية والدولية.

وقال هايك ييغانيان، الرئيس التنفيذي لبورصة أرمينيا: «إن شراكتنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنصة تبادل تتجاوز كونها رابطاً تقنياً؛ فهي جسر استراتيجي يربط بين الأسواق والمناطق والمستثمرين. ونسعى، بالتعاون مع المشاركين في السوق، إلى الاستفادة من هذا الربط لبناء منظومة استثمارية مستقرة وقادرة على المنافسة.

ومن خلال تبسيط التحديات التنظيمية والتشغيلية المعقدة، نعمل على خلق محرك نمو طويل الأمد، بدعم راسخ من الحكومة الأرمينية، لترسيخ مكانة أرمينيا وجهة موثوقة ومنفتحة ومتصلة عالمياً لرأس المال الدولي». وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية:

«تمثل منصة تبادل امتداداً لالتزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتعزيز تكامل أسواق رأس المال وتوسيع نطاق الربط بين الأسواق الإقليمية والدولية. ومن خلال تبادل، نعمل على تعزيز تدفق الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تسهيل الاستثمار العابر للحدود وتمكين المستثمرين من الوصول إلى أسواق جديدة».