مريم الهاشمي رئيساً للجنة المشاركة والرئاسة لعملية كيمبرلي

أعلنت عملية كيمبرلي عن تعيين مريم الهاشمي رئيساً للجنة المشاركة والرئاسة لعام 2026. وتُعد الهاشمي من القيادات الصناعية المرموقة والمخضرمة في عملية كيمبرلي، وتتمتع بخبرة واسعة تؤهلها لتولي هذا الدور الحيوي.

وتتولى الهند رئاسة عملية كيمبرلي في 2026، للمرة الثالثة منذ تأسيسها، مع التزام ببناء ثقة المستهلكين، وتعزيز إمكانية التتبع الرقمي، وتطوير الامتثال القائم على البيانات.تشغل الهاشمي حالياً منصب مدير إدارة أول - الأحجار والمعادن الثمينة في مركز دبي للسلع المتعددة.

ومدير مكتب عملية كيمبرلي في دولة الإمارات، وقد لعبت دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد لتجارة الماس.وتجاوزت تجارة دبي من الماس الخام والمصقول - تحت قيادتها - مليار قيراط خلال السنوات الخمس الماضية.

كما تشرف على بورصة دبي للماس، التي تعد أكبر منصة لتجارة الماس في العالم وتضم أكثر من 1365 عضواً، وتقود الفعاليات الرئيسية في هذا القطاع مثل مؤتمر دبي للماس ومؤتمر دبي للمعادن الثمينة.وبفضل خبرتها العميقة في تنظيم تجارة الماس، تتولى الهاشمي قيادة مكتب عملية كيمبرلي الوحيد الحاصل على شهادة ISO على مستوى العالم، ولعبت دوراً محورياً في إدارة نقطة الدخول والخروج الوحيدة للماس الخام في دولة الإمارات.

كما تعكس مساهماتها خبرتها الواسعة في إدارة عملية كيمبرلي، بما في ذلك تولي دولة الإمارات منصب نائب رئيس عملية كيمبرلي في عام 2015، ورئاستها في 2016 و2024، وسبق لها أن شغلت منصب رئيس لجنة المشاركة والرئاسة في 2017.

ويُبرز تعيين مريم الهاشمي جهودها المستمرة والتزامها العميق بتعزيز هيكلية عملية كيمبرلي. ومن المتوقع أن تُسهم قيادتها في ترسيخ أهداف العملية وتعزيز التجارة المسؤولة للماس على الصعيد العالمي.