«أبوظبي الإسلامي كابيتال» تطلق «صندوق أبوظبي الإسلامي للبنية التحتية الرقمية»

أطلقت شركة أبوظبي الإسلامي كابيتال المحدودة، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، وهي شركة مملوكة بالكامل لمصرف أبوظبي الإسلامي، وخاضعة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، صندوق أبوظبي الإسلامي للبنية التحتية الرقمية، وهو صندوق عام جديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تأسس في مركز دبي المالي العالمي، ويهدف إلى تزويد المستثمرين بفرص استثمارية محددة في أسهم الشركات المدرجة، التي تستفيد من ديناميكيات العرض والطلب المواتية في قطاعي تخزين البيانات ونقلها، مع تركيز خاص على أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا.

ويوفر الصندوق إطاراً استثمارياً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي العالمي، ويمكن المستثمرين من تنويع محافظهم عبر الاستثمار في أصول البنية التحتية الرقمية، ويرتكز أسلوب إدارة الصندوق على تقييم معمق لأداء الشركات المستهدفة، مدعوماً بتحليل الاتجاهات الاقتصادية العامة، كما يركز على بناء محفظة محدودة العدد تضم ما بين 20 و25 ورقة مالية، يتم اختيارها وفق معايير القيمة العادلة، بهدف تحقيق عوائد تأخذ في الاعتبار مستويات المخاطر.

ويشهد قطاع البنية التحتية الرقمية نمواً مستداماً مدفوعاً بالتحولات الهيكلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية وانتشار خدمات الاتصال عبر الهواتف الذكية. ويسعى الصندوق إلى مواكبة هذه التوجهات الصناعية طويلة الأجل عبر الاستثمار في مراكز البيانات وأبراج الاتصالات وشبكات الألياف الضوئية، وغيرها من الأصول المحورية الرئيسية، وفي ظل الطلب المتصاعد على خدمات الاتصال، وتراجع المعروض من قدرات تخزين البيانات والأصول المرتبطة بها، تبرز بيئة سوقية داعمة لتوظيف استثمارات انتقائية ضمن هذا المجال.

وتتولى شركة أبوظبي الإسلامي كابيتال إدارة الصندوق، بالشراكة مع شركة (DigitalBridge Liquid Accounts Adviser, LLC)، التابعة لمجموعة DigitalBridge، التي تعد من أكبر الشركات المتخصصة عالمياً في البنية التحتية الرقمية، حيث تنشط في تملك وتشغيل وتوظيف الاستثمارات عبر مختلف فئات أصول هذا القطاع.

وأصدرت هيئة الرقابة الشرعية للصندوق موافقتها على هيكلة الصندوق، وهيكلة الاستثمار ووثائقه متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، مدعوماً بمنظومة الحوكمة والبنية المؤسسية الراسخة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي.