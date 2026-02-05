«حرة مطار الشارقة» تبحث التعاون الصناعي مع قادة أعمال هونغ كونغ

استقبلت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وفداً من مجتمع الأعمال في هونغ كونغ لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الصناعي وأطر الشراكة المحتملة مع الهيئة، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية.

جاء ذلك خلال استقبال سعود سالم المزروعي، مدير الهيئة، الوفد الذي ضم 20 من كبار قادة الأعمال برئاسة الدكتور آرون شوم، رئيس مجلس الأعمال في هونغ كونغ والشرق الأوسط، والذين يمثلون مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية في مجالات الاستثمار، والتصنيع المتقدم، والتكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والعقارات، والسلع الفاخرة.

قنوات التواصل

وأكد سعود سالم المزروعي أن الزيارة تعكس اهتماماً متنامياً من قادة الأعمال في هونغ كونغ باستكشاف الفرص التي توفرها المنطقة الحرة، وتعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، بما يدعم بناء شراكات فعالة ترتكز إلى القيمة المضافة والنمو المستدام، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة تعمل على ترسيخ موقعها بوصفها منصة أعمال قادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية، عبر توفير بيئة داعمة للتوسع والنمو، وتسهيل بناء علاقات صناعية وتجارية تسهم في تعزيز تنافسية الشركات وتوسعها في أسواق المنطقة. وأوضح أن أولويات الهيئة تركز على جذب الاستثمارات المرتبطة بالتقنيات المتقدمة والتصنيع عالي القيمة، وتعزيز فرص التكامل بين الشركات الدولية العاملة في مجالات التكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والسلع الفاخرة، بما يواكب تطلعات المستثمرين ويعزز ديناميكية الأعمال، منوّهاً بأن المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تحرص على بناء شراكات طويلة الأمد تستند إلى التكامل الصناعي والتقني، وتدعم تدفقات استثمارية نوعية تعزز تنافسية منظومة الأعمال في الشارقة.

تعاون مستدام

وقال الدكتور آرون شوم إن مجتمع الأعمال في هونغ كونغ مهتم بتوسيع نطاق حضوره في المنطقة عبر شراكات استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري. وأشار إلى أن تنوع القطاعات التي يمثلها أعضاء الوفد يؤكد رغبة حقيقية في بناء تعاون متعدد المسارات، يربط بين الخبرات التجارية والصناعية والتقنية في هونغ كونغ، والفرص التي تتيحها المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، حيث تتطلب المرحلة المقبلة تطوير أطر شراكة مرنة وعملية تضمن تحقيق قيمة مشتركة، وتعزز فرص تبادل الخبرات وتوسيع الوصول إلى الأسواق، بما يخدم مصالح الشركات ويعزز قدرتها على النمو.

وأكد أن مجلس الأعمال في هونغ كونغ والشرق الأوسط يتطلع إلى دعم قنوات التواصل بين الشركات، ودفع مسارات التعاون التي يمكن أن تسهم في تعزيز الاستثمار، وتطوير المشاريع المشتركة، وتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية على نحو مستدام.

فرص التعاون

وتناول اللقاء فرص التعاون والشراكة في قطاعات رئيسية مثل المجوهرات وتجارة الألماس وتصنيع وتجارة الساعات الفاخرة، إلى جانب البناء وتطوير العقارات والاستشارات الهندسية، والتكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات المستخدمة في الإنشاءات وتقنيات الطلاء النانوي. كما بحث الجانبان مجالات الطاقة وأنظمة تخزين الطاقة، والرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات الصحة الوظيفية، إضافة إلى تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والتجارة الدولية بالجملة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب المكاتب العائلية والخدمات المالية وخدمات إدارة المخاطر والتدقيق النافي للجهالة.

وفي ختام الزيارة، تسلّم سعود سالم المزروعي درعاً تذكارية قدمها وفد قادة الأعمال في هونغ كونغ، في خطوة تعكس عمق الروابط بين الجانبين، والمكانة المتنامية التي ترسخها إمارة الشارقة كمنصة أعمال دولية قادرة على استقطاب الشركات والمستثمرين من مختلف الأسواق العالمية، عبر بيئة تنظيمية مستقرة ورؤية اقتصادية واضحة تدعم التنوع الصناعي والتقني، وتسهم في بناء شراكات مستدامة تعزز تكامل سلاسل القيمة، وتدعم تنافسية الاقتصاد المحلي على المدى الطويل.