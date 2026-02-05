أمازون الإمارات تطلق تخفيضات رمضان مع ملايين العروض وخدمات توصيل أسرع إضافة إلى مزايا حصرية لأعضاء "برايم‎"‎

التوصيل في غضون دقائق عبر أمازون ناو‎ ‎على المستلزمات الأساسية ‏اليومية ومنتجات البقالة وخدمة التوصيل السريع خلال ساعتين على آلاف المنتجات، بالإضافة إلى مزايا حصرية مع "برايم"‏

أعلنت أمازون الإمارات عن انطلاق تخفيضات رمضان من 27 يناير حتى 14 فبراير على ‏ www.amazon.ae/ramadansale ،‎ ‎مع حصول أعضاء "برايم" على توفير إضافي عند التسوق من خلال الوصول المبكر الحصري إلى العروض ‏ابتداءً من 27 يناير (الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت الإمارات المحلي). وتتضمن تخفيضات رمضان على‎ Amazon.ae ‎ملايين العروض على ‏العلامات التجارية المحلية والعالمية المفضلة، كما ستساعد العملاء على الاستعداد للشهر الفضيل من خلال الخصومات المصرفية الفورية ‏وخيارات الدفع المرنة والميسّرة، بالإضافة إلى خدمات التوصيل المريحة – مع توفير حصري لأعضاء "برايم" خلال الفعالية‎.‎

من العروض على المستلزمات اليومية، إلى الإلكترونيات والمنزل والمطبخ والتجميل والأزياء وأمازون بازار وأجهزة أمازون، يمكن للعملاء ‏الاستعداد لتجمعات الإفطار والسحور وتقاليدهما مع عروض من علامات تجارية تشمل نسكافيه، وبامبرز، وأرييل، ووب، وروبوروك، ودايسون، ‏وبلاك اند ديكر، وبوز، وسامسونج، وبلاي ستيشن، ولوجيتك، ومايكروسوفت، ولاكوست، وكوتش، وسكيتشرز، ومايكل كورس، وأديداس. ‏

وقال ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس أمازون للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا‎:‎‏ "رمضان هو وقت التأمل والعطاء والتواصل. هذا العام، ‏يسعدنا دعم عملائنا في إحياء هذه القيم، ليس فقط من خلال التوفير الاستثنائي والراحة، بل أيضاً من خلال تيسير المساهمة في أعمال الخير. ‏يمكن للعملاء الآن طلب صناديق الإفطار في غضون دقائق عبر أمازون ناو، ما يساعدنا في دعم العائلات المحتاجة في جميع أنحاء الدولة. سواء ‏كان الأمر يتعلق بالاستعداد لالتقاء العائلة أو مد يد العون للآخرين، فنحن هنا لتقديم قيمة لا مثيل لها بسرعة وراحة استثنائيتين‎ ‎حتى يتمكن ‏العملاء من قضاء المزيد من الوقت مع أحبائهم خلال هذا الشهر المبارك‎."‎

دعم المحتاجين من خلال صناديق الإفطار عبر أمازون ناو

تعمل أمازون على تسهيل المساهمة في أعمال الخير والعطاء خلال الشهر الفضيل عبر خدمة أمازون ناو، ما يتيح للعملاء دعم المحتاجين ‏بخطوات بسيطة وسريعة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. يمكن للعملاء طلب صناديق الإفطار مباشرة مع التوصيل خلال دقائق من خلال ‏أمازون ناو على تطبيق أمازون أو زيارة ‏www.amazon.ae/now ‏. كما تتيح الخدمة إمكانية إرسال صناديق الإفطار مباشرة إلى الأسر المحتاجة ‏عبر إدخال عنوان التسليم أثناء إتمام الطلب.‏‎ ‎

عروض مميزة على جميع فئات المنتجات

تتضمن تخفيضات رمضان عروضاً حصرية عبر مختلف الفئات لمساعدة العملاء على الاستعداد للشهر الفضيل‎:‎

‏•‏tالمستلزمات اليومية ومنتجات البقالة مع أمازون ناو:‏‎ ‎تخفيضات تصل إلى 50% على أساسيات الطبخ والمواد الغذائية والمستلزمات ‏المنزلية اليومية من علامات تجارية تشمل بامبرز ونسكافيه وأرييل ودوف وكومفورت وبيدياشور وإيفيان وأوتلي. يمكن للعملاء ‏الاستفادة من خصومات تصل إلى 30% على أول ثلاثة طلبات عبر أمازون ناو، و20% على الطلبات التالية خلال فترة الفعالية.‏

‏•‏tأجهزة المطبخ والمنزل:‏‎ ‎تخفيضات تصل إلى 50% على المقالي الهوائية وآلات الإسبريسو وطباخات الغاز ومجموعات أدوات الطبخ ‏وأدوات المائدة من علامات تجارية تشمل نينجا ودي لونجي ونسبريسو وفيليبس ودايسون وتيفال وبراون وكينوود وبلاك اند ديكر ‏وباناسونيك.‏

‏•‏tالمنزل والمعيشة:‏‎ ‎تخفيضات تصل إلى 35% على المكانس الكهربائية وأجهزة الترفيه المنزلي والغسالات وغسالات الأطباق والأثاث ‏والديكور من علامات تجارية تشمل سامسونج ودايسون وشارك وبيسيل وفيليبس وهايسنس وتي سي إل وميديا وليفويت.‏

‏•‏tالإلكترونيات:‏‎ ‎تخفيضات تصل إلى 26% على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز وسماعات الرأس من ‏علامات تجارية تشمل سامسونج وأبل ولينوفو وأسوس ومايكروسوفت وسوني وبوز ودي جي آي وفوجي فيلم وجو برو وأنكر وبين ‏كيو.‏

‏•‏tالألعاب: تخفيضات تصل إلى 29% على إكسسوارات الألعاب وأجهزة الألعاب من علامات تجارية تشمل ميتا ونينتندو وبلاي ستيشن ‏ولوجيتك.‏

‏•‏tالتجميل:‏‎ ‎تخفيضات تصل إلى 40% على منتجات العناية بالبشرة والعطور ومستحضرات وأساسيات التجميل من علامات تجارية ‏تشمل سيرافي ولوريال باريس وميديكيوب وأنوا وميبلين وسيتافيل ويوسيرين وإيوس ولاروش بوزيه.‏

‏•‏tالعناية الشخصية‎:‎‏ تخفيضات تصل إلى 25% على منتجات العناية الشخصية بما في ذلك أجهزة العناية بالشعر وأجهزة التدليك ‏وأدوات العناية الشخصية ومنتجات العافية والعناية بالفم وأساسيات الحلاقة ومنتجات النظافة من علامات تجارية تشمل كيراستاز ‏وفيليبس وشارك وأورال-بي ووايفي توك وباناسونيك وبراون ودايسون وجيليت وجونسون آند جونسون.‏

‏•‏tالأزياء والإكسسوارات:‏‎ ‎تخفيضات تصل إلى 35% على الملابس والأحذية والساعات والنظارات من علامات تجارية تشمل كالفن ‏كلاين ونيو بالانس وتومي هيلفيغر ولاكوست وكوتش وسكيتشرز وسيكو وفوسيل ومايكل كورس وبوس واسيكس وليفايز وفيت بيت ‏ووب.‏

‏•‏tأمازون بازار:‏‎ ‎تخفيضات تصل إلى 40% على كل شيء على ‏ amazon.ae/bazaar/store ، بينما يحصل عملاء أمازون بازار الجدد ‏على خصم إضافي 10% على طلبهم الأول عند استخدام الرمزNTB10 ‎‏. يستمتع أعضاء "برايم" أيضاً بمزايا إضافية على أمازون بازار مع ‏التوصيل الدولي المجاني. تطبق الشروط والأحكام.‏

‏•‏tالألعاب ومنتجات الأطفال:‏‎ ‎تخفيضات تصل إلى 50% على الألعاب ومنتجات العناية بالأطفال من علامات تجارية تشمل ليجو ‏وباربي وبامبرز وبيبي جوي.‏

أجهزة أمازون:‏‎ ‎تخفيضات تصل إلى 50% على أجهزة ‏‎ Ringو‎ Kindleخلال الشهر الفضيل. تساعد أجهزة ‏Ring‏ العائلات على البقاء ‏لبقاء على تواصل والشعور بالأمان والطمأنينة أثناء تجمعات الإفطار وأوقات الصلاة، فيما توفّر أجهزة ‏Kindle‏ إمكانية الوصول إلى ‏مجموعة من الكتب العربية، بما في ذلك الكتب الإسلامية وتأملات رمضان وقصص عائلية.‏

توصيل أسرع، مع توفير حصري لأعضاء "برايم"‏

يمكن للعملاء خلال تخفيضات رمضان على ‏ Amazon.ae ‏ الحصول على كل ما يحتاجونه بشكل أسرع مع التوصيل في غضون دقائق عبر أمازون ‏ناو وخيارات التوصيل السريع خلال ساعتين‎– ‎‏ على منتجات البقالة والمستلزمات الأساسية اليومية لتجمعات العائلة. كما يستفيد أعضاء ‏‏"برايم" من التوصيل المجاني على طلبات أمازون ناو التي تزيد قيمتها عن 25 درهماً إماراتياً وطلبات التوصيل السريع خلال ساعتين التي تزيد ‏قيمتها عن 100 درهم إماراتي‎.‎

يستمتع أعضاء "برايم" أيضاً بالتوصيل المجاني في نفس اليوم واليوم التالي، والتوصيل الدولي المجاني من أمازون الولايات المتحدة والمملكة ‏المتحدة وألمانيا عبر متجر‎ Amazon.ae ‎العالمي، بالإضافة إلى مزايا أخرى تشمل خدمات توصيل الوقود المجانية مع كَفو، وديليفرو بلس ‏سيلفر المجاني، والوصول إلى برايم فيديو. يمكن لأي شخص الانضمام إلى "برايم" على‎ amazon.ae/prime ‎مقابل 16 درهماً إماراتياً فقط ‏شهرياً أو 140 درهماً إماراتياً سنوياً والاستمتاع بالراحة والتوفير والترفيه الذي يقدمه "برايم" للأعضاء كل يوم‎.‎

المزيد من الطرق للتوفير

‏•‏tالخصومات المصرفية الفورية:‏‎ ‎بإمكان عملاء أمازون الإمارات‎ ‎الاستفادة من خصومات إضافية تصل إلى 20% على المشتريات ‏المؤهلة عند الدفع ببطاقات الائتمان والخصم ماستركارد من بنك أبوظبي التجاري، وبطاقات الائتمان ماستركارد من بنك أبوظبي ‏الأول، وبطاقة أمازون الائتمانية، وبطاقات الائتمان والخصم من راك بنك، وذلك حسب الشروط والأحكام‎.‎

‏•‏tبطاقة أمازون الائتمانية:‏‎ ‎بإمكان أعضاء "برايم" الحصول على استرداد يصل إلى 6% على مشترياتهم من ‏Amazon.ae ، وغير الأعضاء ‏الحصول على ما يصل إلى 3% استرداداً، بالإضافة إلى الاستمتاع بمكافأة ترحيب قدرها 1,000 درهم إماراتي خلال شهر رمضان. كما ‏يمكن للعملاء الجدد كسب مكافأة إضافية قدرها 250 درهماً إماراتياً بالإضافة إلى مكافأة الترحيب البالغة 750 درهماً إماراتياً عند ‏التقدم بطلب للحصول على بطاقة أمازون الائتمانية خلال تخفيضات رمضان من خلال زيارة ‏ www.amazon.ae/creditcard ‏. كما ‏يحصل متسوقو أمازون ناو على خصم 15% بحد أقصى 30 درهماً خلال فترة الفعالية عند استخدام بطاقة أمازون الائتمانية. تطبّق ‏الشروط والأحكام.‏

‏•‏tبطاقات هدايا‎ Amazon.ae ‎الإلكترونية:‏‎ ‎بإمكان العملاء الحصول على رصيد ترويجي يصل إلى 40 درهماً إماراتياً لشراء منتجاتهم ‏المفضلة في تخفيضات رمضان عند شراء بطاقة هدايا‎ Amazon.ae ‎الإلكترونية بقيمة 400 درهم إماراتي بين 6 و14 فبراير ، وذلك ‏حسب الشروط والأحكام‎.‎

‏•‏tتسوق الآن وادفع لاحقاً:‏‎ ‎يمكن للعملاء على موقع‎ Amazon.ae ‎الاستمتاع بتجربة تسوق سلسة ومريحة عبر برنامجي تابي وتمارا مع ‏إمكانية تقسيط الدفعات إلى 4 أقساط بدون فوائد، وذلك حسب الشروط والأحكام‎.‎

‏•‏tخطط التقسيط البنكي:‏‎ ‎يمكن للعملاء في دولة الإمارات الاستفادة من خطط التقسيط بنسبة 0%، والمتاحة من مجموعة واسعة من ‏الشركاء البنكيين عند إتمام عملية الدفع، مما يتيح لهم دفع قيمة طلباتهم خلال تخفيضات رمضان على‎ Amazon.ae ‎ على شكل ‏أقساط شهرية ميسّرة وأكثر سهولة، وذلك حسب الشروط والأحكام‎.‎