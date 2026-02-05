أمازون الإمارات تطلق تخفيضات رمضان مع ملايين العروض وخدمات توصيل أسرع إضافة إلى مزايا حصرية لأعضاء "برايم‎"‎

التوصيل في غضون دقائق عبر أمازون ناو على المستلزمات الأساسية اليومية ومنتجات البقالة وخدمة التوصيل السريع خلال ساعتين على آلاف المنتجات، بالإضافة إلى مزايا حصرية مع "برايم"
أعلنت أمازون الإمارات عن انطلاق تخفيضات رمضان من 27 يناير حتى 14 فبراير على www.amazon.ae/ramadansale، مع حصول أعضاء "برايم" على توفير إضافي عند التسوق من خلال الوصول المبكر الحصري إلى العروض ابتداءً من 27 يناير (الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت الإمارات المحلي). وتتضمن تخفيضات رمضان على Amazon.ae ملايين العروض على العلامات التجارية المحلية والعالمية المفضلة، كما ستساعد العملاء على الاستعداد للشهر الفضيل من خلال الخصومات المصرفية الفورية وخيارات الدفع المرنة والميسّرة، بالإضافة إلى خدمات التوصيل المريحة – مع توفير حصري لأعضاء "برايم" خلال الفعالية.
من العروض على المستلزمات اليومية، إلى الإلكترونيات والمنزل والمطبخ والتجميل والأزياء وأمازون بازار وأجهزة أمازون، يمكن للعملاء الاستعداد لتجمعات الإفطار والسحور وتقاليدهما مع عروض من علامات تجارية تشمل نسكافيه، وبامبرز، وأرييل، ووب، وروبوروك، ودايسون، وبلاك اند ديكر، وبوز، وسامسونج، وبلاي ستيشن، ولوجيتك، ومايكروسوفت، ولاكوست، وكوتش، وسكيتشرز، ومايكل كورس، وأديداس.
وقال ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس أمازون للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "رمضان هو وقت التأمل والعطاء والتواصل. هذا العام، يسعدنا دعم عملائنا في إحياء هذه القيم، ليس فقط من خلال التوفير الاستثنائي والراحة، بل أيضاً من خلال تيسير المساهمة في أعمال الخير. يمكن للعملاء الآن طلب صناديق الإفطار في غضون دقائق عبر أمازون ناو، ما يساعدنا في دعم العائلات المحتاجة في جميع أنحاء الدولة. سواء كان الأمر يتعلق بالاستعداد لالتقاء العائلة أو مد يد العون للآخرين، فنحن هنا لتقديم قيمة لا مثيل لها بسرعة وراحة استثنائيتين حتى يتمكن العملاء من قضاء المزيد من الوقت مع أحبائهم خلال هذا الشهر المبارك."
دعم المحتاجين من خلال صناديق الإفطار عبر أمازون ناو
تعمل أمازون على تسهيل المساهمة في أعمال الخير والعطاء خلال الشهر الفضيل عبر خدمة أمازون ناو، ما يتيح للعملاء دعم المحتاجين بخطوات بسيطة وسريعة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. يمكن للعملاء طلب صناديق الإفطار مباشرة مع التوصيل خلال دقائق من خلال أمازون ناو على تطبيق أمازون أو زيارة www.amazon.ae/now. كما تتيح الخدمة إمكانية إرسال صناديق الإفطار مباشرة إلى الأسر المحتاجة عبر إدخال عنوان التسليم أثناء إتمام الطلب.
عروض مميزة على جميع فئات المنتجات
تتضمن تخفيضات رمضان عروضاً حصرية عبر مختلف الفئات لمساعدة العملاء على الاستعداد للشهر الفضيل:
•tالمستلزمات اليومية ومنتجات البقالة مع أمازون ناو: تخفيضات تصل إلى 50% على أساسيات الطبخ والمواد الغذائية والمستلزمات المنزلية اليومية من علامات تجارية تشمل بامبرز ونسكافيه وأرييل ودوف وكومفورت وبيدياشور وإيفيان وأوتلي. يمكن للعملاء الاستفادة من خصومات تصل إلى 30% على أول ثلاثة طلبات عبر أمازون ناو، و20% على الطلبات التالية خلال فترة الفعالية.
•tأجهزة المطبخ والمنزل: تخفيضات تصل إلى 50% على المقالي الهوائية وآلات الإسبريسو وطباخات الغاز ومجموعات أدوات الطبخ وأدوات المائدة من علامات تجارية تشمل نينجا ودي لونجي ونسبريسو وفيليبس ودايسون وتيفال وبراون وكينوود وبلاك اند ديكر وباناسونيك.
•tالمنزل والمعيشة: تخفيضات تصل إلى 35% على المكانس الكهربائية وأجهزة الترفيه المنزلي والغسالات وغسالات الأطباق والأثاث والديكور من علامات تجارية تشمل سامسونج ودايسون وشارك وبيسيل وفيليبس وهايسنس وتي سي إل وميديا وليفويت.
•tالإلكترونيات: تخفيضات تصل إلى 26% على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز وسماعات الرأس من علامات تجارية تشمل سامسونج وأبل ولينوفو وأسوس ومايكروسوفت وسوني وبوز ودي جي آي وفوجي فيلم وجو برو وأنكر وبين كيو.
•tالألعاب: تخفيضات تصل إلى 29% على إكسسوارات الألعاب وأجهزة الألعاب من علامات تجارية تشمل ميتا ونينتندو وبلاي ستيشن ولوجيتك.
•tالتجميل: تخفيضات تصل إلى 40% على منتجات العناية بالبشرة والعطور ومستحضرات وأساسيات التجميل من علامات تجارية تشمل سيرافي ولوريال باريس وميديكيوب وأنوا وميبلين وسيتافيل ويوسيرين وإيوس ولاروش بوزيه.
•tالعناية الشخصية: تخفيضات تصل إلى 25% على منتجات العناية الشخصية بما في ذلك أجهزة العناية بالشعر وأجهزة التدليك وأدوات العناية الشخصية ومنتجات العافية والعناية بالفم وأساسيات الحلاقة ومنتجات النظافة من علامات تجارية تشمل كيراستاز وفيليبس وشارك وأورال-بي ووايفي توك وباناسونيك وبراون ودايسون وجيليت وجونسون آند جونسون.
•tالأزياء والإكسسوارات: تخفيضات تصل إلى 35% على الملابس والأحذية والساعات والنظارات من علامات تجارية تشمل كالفن كلاين ونيو بالانس وتومي هيلفيغر ولاكوست وكوتش وسكيتشرز وسيكو وفوسيل ومايكل كورس وبوس واسيكس وليفايز وفيت بيت ووب.
•tأمازون بازار: تخفيضات تصل إلى 40% على كل شيء على amazon.ae/bazaar/store، بينما يحصل عملاء أمازون بازار الجدد على خصم إضافي 10% على طلبهم الأول عند استخدام الرمزNTB10 . يستمتع أعضاء "برايم" أيضاً بمزايا إضافية على أمازون بازار مع التوصيل الدولي المجاني. تطبق الشروط والأحكام.
•tالألعاب ومنتجات الأطفال: تخفيضات تصل إلى 50% على الألعاب ومنتجات العناية بالأطفال من علامات تجارية تشمل ليجو وباربي وبامبرز وبيبي جوي.
أجهزة أمازون: تخفيضات تصل إلى 50% على أجهزة Ringو Kindleخلال الشهر الفضيل. تساعد أجهزة Ring العائلات على البقاء لبقاء على تواصل والشعور بالأمان والطمأنينة أثناء تجمعات الإفطار وأوقات الصلاة، فيما توفّر أجهزة Kindle إمكانية الوصول إلى مجموعة من الكتب العربية، بما في ذلك الكتب الإسلامية وتأملات رمضان وقصص عائلية.
توصيل أسرع، مع توفير حصري لأعضاء "برايم"
يمكن للعملاء خلال تخفيضات رمضان على Amazon.ae الحصول على كل ما يحتاجونه بشكل أسرع مع التوصيل في غضون دقائق عبر أمازون ناو وخيارات التوصيل السريع خلال ساعتين– على منتجات البقالة والمستلزمات الأساسية اليومية لتجمعات العائلة. كما يستفيد أعضاء "برايم" من التوصيل المجاني على طلبات أمازون ناو التي تزيد قيمتها عن 25 درهماً إماراتياً وطلبات التوصيل السريع خلال ساعتين التي تزيد قيمتها عن 100 درهم إماراتي.
يستمتع أعضاء "برايم" أيضاً بالتوصيل المجاني في نفس اليوم واليوم التالي، والتوصيل الدولي المجاني من أمازون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا عبر متجر Amazon.ae العالمي، بالإضافة إلى مزايا أخرى تشمل خدمات توصيل الوقود المجانية مع كَفو، وديليفرو بلس سيلفر المجاني، والوصول إلى برايم فيديو. يمكن لأي شخص الانضمام إلى "برايم" على amazon.ae/prime مقابل 16 درهماً إماراتياً فقط شهرياً أو 140 درهماً إماراتياً سنوياً والاستمتاع بالراحة والتوفير والترفيه الذي يقدمه "برايم" للأعضاء كل يوم.
المزيد من الطرق للتوفير
•tالخصومات المصرفية الفورية: بإمكان عملاء أمازون الإمارات الاستفادة من خصومات إضافية تصل إلى 20% على المشتريات المؤهلة عند الدفع ببطاقات الائتمان والخصم ماستركارد من بنك أبوظبي التجاري، وبطاقات الائتمان ماستركارد من بنك أبوظبي الأول، وبطاقة أمازون الائتمانية، وبطاقات الائتمان والخصم من راك بنك، وذلك حسب الشروط والأحكام.
•tبطاقة أمازون الائتمانية: بإمكان أعضاء "برايم" الحصول على استرداد يصل إلى 6% على مشترياتهم من Amazon.ae، وغير الأعضاء الحصول على ما يصل إلى 3% استرداداً، بالإضافة إلى الاستمتاع بمكافأة ترحيب قدرها 1,000 درهم إماراتي خلال شهر رمضان. كما يمكن للعملاء الجدد كسب مكافأة إضافية قدرها 250 درهماً إماراتياً بالإضافة إلى مكافأة الترحيب البالغة 750 درهماً إماراتياً عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة أمازون الائتمانية خلال تخفيضات رمضان من خلال زيارة www.amazon.ae/creditcard. كما يحصل متسوقو أمازون ناو على خصم 15% بحد أقصى 30 درهماً خلال فترة الفعالية عند استخدام بطاقة أمازون الائتمانية. تطبّق الشروط والأحكام.
•tبطاقات هدايا Amazon.ae الإلكترونية: بإمكان العملاء الحصول على رصيد ترويجي يصل إلى 40 درهماً إماراتياً لشراء منتجاتهم المفضلة في تخفيضات رمضان عند شراء بطاقة هدايا Amazon.ae الإلكترونية بقيمة 400 درهم إماراتي بين 6 و14 فبراير ، وذلك حسب الشروط والأحكام.
•tتسوق الآن وادفع لاحقاً: يمكن للعملاء على موقع Amazon.ae الاستمتاع بتجربة تسوق سلسة ومريحة عبر برنامجي تابي وتمارا مع إمكانية تقسيط الدفعات إلى 4 أقساط بدون فوائد، وذلك حسب الشروط والأحكام.
•tخطط التقسيط البنكي: يمكن للعملاء في دولة الإمارات الاستفادة من خطط التقسيط بنسبة 0%، والمتاحة من مجموعة واسعة من الشركاء البنكيين عند إتمام عملية الدفع، مما يتيح لهم دفع قيمة طلباتهم خلال تخفيضات رمضان على Amazon.ae على شكل أقساط شهرية ميسّرة وأكثر سهولة، وذلك حسب الشروط والأحكام.
بإمكان العملاء جعل تجربة التسوق في رمضان أسهل من خلال من خلال تنزيل تطبيق أمازون أو التسوق مباشرة عبر الموقع الإلكتروني على https://www.amazon.ae.