«بروبتيك كونيكت» يستعرض تسريع التحول الرقمي في القطاع العقاري

انطلقت الأربعاء فعاليات «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026»، بتنظيم وإشراف دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في خطوة استراتيجية تجسد جهودها في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة وتوجّهات دبي ودولة الإمارات لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتكنولوجيا العقار.

وتسريع التحول الرقمي في القطاع العقاري، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

جاء انطلاق الحدث بحضور عدد من القيادات الحكومية وصناع القرار وكبار المطورين والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العقارية العالمية، في تأكيد على الدور المحوري للدائرة كجهة تنظيمية تقود تطوير المنظومة العقارية المتكاملة، وتعزّز جاهزية السوق لمتطلبات المستقبل.

واستهلّت فعاليات اليوم الأول بكلمة افتتاحية ألقاها ماثيو مالتزوف، الرئيس التنفيذي لـ«بروبتيك كونيكت»، أكد خلالها أن المنصة تجمع قادة ومبتكرين ومستثمرين يتشاركون رؤية واحدة للارتقاء بالبيئة العمرانية عبر توظيف التقنيات المتقدمة وبناء شراكات نوعية قادرة على تعزيز المحافظ الاستثمارية وفتح آفاق جديدة للنمو.

ودعا المشاركين إلى التفاعل البنّاء والانخراط العميق في الحوارات والنقاشات، بما يسهم في تسريع تبادل الخبرات وتحويل الأفكار إلى فرص عملية تدفع أكبر فئة أصول في العالم قُدُماً بشكل جماعي ومستدام.

تحويل الابتكار

وخلال الجلسة الرئيسية للحدث، أكد ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن استضافة دبي لأول مؤتمر إقليمي متخصص بتكنولوجيا العقار تعكس الرؤية الاستشرافية للإمارة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار في القطاع العقاري.

وأشار إلى أن الحدث يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

ولا سيما من خلال إطلاق «مركز دبي لتكنولوجيا العقار» كمبادرة استراتيجية لتحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية حقيقية، مع تركيز خاص على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

واستعرض المري الدور المحوري للدائرة في مواءمة الابتكار التقني مع الأطر التنظيمية، بما يضمن تحويل الحلول الرقمية من أدوات تشغيلية إلى محرّكات قيمة اقتصادية مستدامة.

وأكد أن تمكين بيئة استثمارية تنافسية يتطلّب منظومة تشريعية مرنة، وحوكمة قائمة على البيانات، وبنية رقمية متقدمة تعزّز الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات، وترفع كفاءة السوق بما يواكب متطلبات النمو طويل الأمد. وسلّط المري الضوء على مؤشرات الأداء القياسية التي سجّلها السوق العقاري في دبي مطلع 2026.

حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية نحو 111 مليار درهم، فيما تم تسجيل أكثر من 22108 تصرفات عقارية، بنمو ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح أن هذه الأرقام تعكس متانة السوق وفعالية المنظومة الرقمية التي تقودها الدائرة.

اتفاقيات نوعية

وعلى هامش انطلاق المؤتمر، وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، 8 مذكرات تفاهم مع شركات تطوير عقاري، في إطار دعم برنامج «تملّك العقار الأول» وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تبنّي الحلول الرقمية المتقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة السوق، وترسيخ الشفافية، وتحسين تجربة المستثمرين والمتعاملين.

وشملت الاتفاقيات كلاً من سمانا سيجنتشر لتطوير العقاري، وأرادَ للتطوير، وأي أر تي اتش سيجناتشور للتطوير، وريبورتاج برايم العقارية، وكيوب للتطوير، ومنام للتطوير العقاري، وسكاي فيو للتطوير و4 دايركشن للتطوير العقاري.

كما وقّعت «أراضي دبي» مذكرة تفاهم أخرى مع «كويتاتيفا دبي المحدودة» لإطلاق وتعزيز مبادرة الترويج العالمي لصناديق الاستثمار العقاري، بهدف ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات المؤسسية في القطاع العقاري، ودعم تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية وترويجية محفّزة لنمو واستدامة صناديق الاستثمار العقاري، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.