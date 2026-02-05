المؤتمر العربي للاكتواريين يناقش تحديات القطاعات المالية والتأمينية

انطلقت في دبي،أمس، فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر العربي للاكتواريين، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للتأمين بالشراكة مع الاتحاد العام العربي للتأمين وشركة «ميناموني» المتخصصة في تنظيم الفعاليات المالية.

ويناقش المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «العالم بعيون اكتوارية»، موضوعات تتمحور حول المخاطر القائمة والناشئة، التي تواجهها القطاعات المالية والتأمينية، وتقييمها وإدارتها، وتركز جلساته هذا العام على وجه الخصوص، على الذكاء الاصطناعي والبيانات وتأثيرها على تطوير صناعة التأمين، والاتجاهات الجديدة للتأمين الصحي في الأسواق العربية.

والتحول نحو رسملة شركات التأمين حسب المخاطر، ودور الخبراء الاكتواريين في إدارة الأخطار، بالإضافة إلى تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على العمل الاكتواري وتأثيرات الرقمنة والتأمين المدمج وتكنولوجيا التأمين في إعادة تشكيل القطاع.

وقال فريد لطفي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتأمين، إن ظهور الذكاء الاصطناعي أدى إلى تغيير النهج الذي كان يشكل الخبراء الاكتواريون فيه العمود الفقري لصناعة التأمين مستفيدين من الرياضيات والإحصاءات لتقييم المخاطر وتحديد أقساط التأمين وضمان الاستفادة المالية.