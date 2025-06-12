«فوجي فيلم» اليابانية تفتتح مقرها الإقليمي في مدينة إكسبو دبي

افتتحت شركة «فوجي فيلم الشرق الأوسط وأفريقيا» مقراً بمدينة إكسبو دبي، مدينة المستقبل القائمة على الابتكار ومحورها الإنسان والمصممة لتكون نموذجاً للحياة الحضرية المستدامة، ويأتي إطلاق المقر الجديد، الذي يتضمن أيضاً «مركز فوجي فيلم للتكنولوجيا» (FTC) المتخصص في استعراض أحدث ابتكارات الشركة والتدريب عليها، في إطار رؤيتها المستقبلية وسعيها لتعزيز قربها من المستهلكين النهائيين والشركاء الرئيسيين.

وتقدم الشركة المتخصصة عالمياً في مجالات الرعاية الصحية وتكنولوجيا التصوير والطباعة خبراتها الواسعة وابتكاراتها إلى عدد من القطاعات الحيوية في المنطقة. وقال كين أوكانيوا، سفير اليابان لدى الإمارات: «نرحب بافتتاح المقر الجديد بمدينة إكسبو دبي.

ويعكس استثمار أكبر شركة يابانية في مجال الرعاية الصحية والتصوير والطباعة العلاقات الممتازة بين اليابان والإمارات، ويؤكد المكانة الاستراتيجية للإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال. ونتطلع قدماً إلى مساهمة ابتكارات فوجي فيلم في تمكين قطاع الرعاية الصحية وتطوير المجالات الصناعية المختلفة وتنمية القدرات والإمكانات البشرية».

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي للشراكة في مدينة إكسبو دبي: «بفضل تقنياتها المتقدمة المستخدمة في القطاعات الحيوية والتزامها بتبادل المعرفة يعزز اختيار فوجي فيلم لمدينة إكسبو دبي مقراً لمكتبها ومركزها التكنولوجي مكانة المدينة وجهة للشركات العالمية، التي تقدم حلولاً مبتكرة بالإمارات وخارجها

. ونرحب بفوجي فيلم في مجتمعنا القائم على الابتكار والاستدامة، ومنظومة الأعمال المتكاملة لدينا». وضاعفت «فوجي فيلم» خلال السنوات الخمس الماضية عدد موظفيها في الإمارات والسعودية وقطر ومصر والمغرب وجنوب أفريقيا.