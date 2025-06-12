«اقتصاد وسياحة دبي»: مؤشرات النمو السياحي في دبي مرتفعة

نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اللقاء الدوري الأول مع الشركاء لعام 2025، والهادف إلى إطلاع الجهات المعنية على آخر مستجدات قطاع السياحة في دبي، والإنجازات التي حققها، وكذلك آخر التوجهات التي يشهدها القطاع على مستوى العالم، وذلك في سياق تعزيز نهج التعاون بين القطاعين العام والخاص، الذي تتميز به دبي، بما يضمن مسيرة نمو قطاع السياحة.

وجمع اللقاء، الذي أقيم في كوكا كولا أرينا، أكثر من 1300 شخصية بارزة من قادة القطاع والمتخصصين في الضيافة، والطيران، والتجزئة، والمأكولات والمشروبات، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

وسلط الحدث الضوء على الدور المحوري لكلٍ من القطاعين العام والخاص، في مواصلة تعزيز أداء قطاع السياحة في دبي، وبما ينسجم مع «عام المجتمع» في الإمارات، الهادف لإنشاء مجتمع مترابط، لديه انتماء، ويعمل على تحقيق الأهداف المشتركة.

واتسم الحدث بطابع تفاعلي، حيث قدمت الجهات المعنية الأفكار والآراء والخبرات، للمساهمة في إثراء استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومبادراتها المقبلة، وزيادة جاذبية الإمارة أمام الزوار القادمين بقصد العمل أو الترفيه.

وبحضور معالي هلال سعيد المرّي المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تضمن برنامج اللقاء عرضاً شاملاً لأبرز المستجدات حول مؤشرات أداء قطاع الضيافة في الإمارة، إلى جانب الحملات التسويقية العالمية، والمهرجانات والفعاليات المختلفة، وكذلك الأولويات الاستراتيجية للفترة المقبلة من العام الجاري. ويعتبر هذا اللقاء مبادرة مهمة، تسهم في توحيد الجهود المشتركة، والعمل لتحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33.

أداء استثنائي

وقال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «يواصل قطاع السياحة في دبي تحقيق النجاح، في ظل التوجيهات السديدة والرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وقد سجل القطاع أداءً استثنائياً منذ مطلع العام الجاري، ليستكمل الزخم الذي شهده في عام 2024، وهو ما يؤكد استمرارية الدعم الذي يقدمه شركاؤنا والجهات المعنية.

وفي ضوء هذه الجهود، نجحت دبي في ترسيخ ريادتها السياحية على الساحة العالمية، مع الإسهامات التي قدمتها العديد من القطاعات، ومنها الضيافة، والطيران، وتجارة التجزئة، والمأكولات وفنون الطهي. وقد تمكنّا من خلال هذا التعاون المشترك، من مواجهة التحديات، وترسيخ مكانة الإمارة، فضلاً عن الإسهام في رسم التوجهات العالمية لقطاع السياحة».

وأضاف: «نواصل العمل على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال التركيز على تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية ودعم الابتكار، وتوفير تجارب متطورة، تدعم مكانة دبي، بصفتها أفضل وجهة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

كما نعمل معاً على تشجيع المبادرات التي تعزز المشاركة، وتطور المواهب، وتحسن من جودة الحياة، وذلك بالتوازي مع حرصنا على ترسيخ الروابط المجتمعية، وتعزيز القيم الأصيلة، وغرس الشعور بالانتماء.

ونتطلع إلى مواصلة هذا النجاح، خلال النصف الثاني من العام الجاري وما بعده، عبر الاستفادة من الركائز الأساسية التي أسهمت في استمرارية نمو القطاع، ومن أبرزها استراتيجية تنويع الأسواق، ونموذج الشراكة المثالي بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق الحملات التسويقية العالمية، التي تبرز المقومات والعروض المتنوعة والمتطورة باستمرار في الإمارة».

جدول فعاليات

ومن جانبه، قال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يزخر جدول فعاليات دبي بالمهرجانات والمواسم والأنشطة التي تعكس الرؤية الطموحة والمبدعة للإمارة، الأمر الذي يؤكد التزامنا بالابتكار والتميز والريادة العالمية.

ولا تقتصر أهمية هذه التجارب عالمية المستوى على تشجيع الزوار على المجيء إلى دبي فحسب، بل هي بمثابة ركائز مهمة لاقتصادنا، ابتداء من قطاع التجزئة والضيافة والطيران، وصولاً إلى فعاليات الأعمال.

وتواصل هذه الفعاليات تقديم العديد من الفرص الفريدة لمجتمعاتنا، ومنهم الزوار وسكان الإمارة، حيث تتيح لهم الاستمتاع بعروض الإمارة، والمزايا الفريدة التي توفرها. ونواصل التزامنا بتقديم تجارب فريدة، وإحداث تأثير مستدام على مدار العام، وذلك استناداً إلى الزخم الكبير لنجاحاتنا السابقة، وتطلعاتنا لبقية العام الجاري، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

إحصاءات

وبحسب أحدث الإحصاءات المتعلقة بالقطاع، فقد أشارت هذه الإحصاءات إلى أن دبي استقبلت 7.15 ملايين زائر دولي بين شهريّ يناير وأبريل 2025، بزيادة نسبتها 7 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. ويشكل هذا النجاح استمراريةً للأداء القياسي الذي شهده عام 2024، بتسجيل 18.72 مليون زائر دولي، وذلك للعام الثاني على التوالي، الذي تسجل فيه المدينة نمواً قياسياً. كما بلغت السعة الفندقية في دبي 153,534 غرفة، مع نهاية شهر أبريل الماضي، فيما شهدت مؤشرات الأداء لقطاع الضيافة معدلات نمو كذلك.

مبادرات اجتماعية

وسلط اللقاء الضوء على أبرز المبادرات التي عززت جهود إمارة دبي الرامية إلى الارتقاء بقيم المجتمع، وسهولة الوصول والاستدامة، بما فيها حصول دبي رسمياً على شهادة «وجهة سياحية معتمدة للتوحد™»، لتكون الأولى في النصف الشرقي من الكرة الأرضية.

وأسهمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في الجهود المشتركة للحصول على هذا التصنيف العالمي، الصادر عن المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر (IBCCES)، حيث تم تدريب أكثر من 70 ألف شخص، من خلال دورة اضطراب التوحد والإدراك الحسي، المقدمة من كلية دبي للسياحة. كما أن هناك أكثر من 300 فندق في طور الحصول على شهادة الاعتماد، لتوفير إقامة مريحة وملائمة للذين يعانون من التوحد.

كما تمت الإضاءة، على إطلاق منصة «مجتمعات دبي» في شهر أبريل الماضي، من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية، وقيم التسامح والتعايش، وتتيح المنصة الوصول إلى أكثر من 100 مجتمع باهتمامات متنوعة. وتوفر هذه المجموعات للمستخدمين فرصة مميزة للتواصل مع الآخرين، الذين يتشاركون الاهتمامات ذاتها.

وأضاف عصام كاظم: «حصول دبي على شهادة «وجهة سياحية معتمدة للتوحد»، وإطلاق مبادرة «مجتمعات دبي»، تعكس جهودنا المتواصلة لبناء مجتمع يواكب التطورات في المستقبل. وتعزز مثل هذه المبادرات من العروض التي تقدمها المدينة، وهي تعكس هويتها، بوصفها مركزاً يزخر بالفرص والتنوع والقيم المجتمعية، ما يضمن توفير تجارب أفضل للسكان والزوار».

حملات متنوعة

وانسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، تلعب الحملات التسويقية العالمية التي تنفذها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، دوراً محورياً في زيادة أعداد الزوار الدوليين، كونها تسلط الضوء على أفضل ما يمكن أن تقدمه دبي لضيوفها من عروض رائعة، لا سيما للفئات الجديدة من الجمهور المستهدف.

كما شهد اللقاء إطلاق حملة تسويقية بعنوان «Dubai. That’s How You Summer»، والتي تم الترويج لها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ومن قبل العديد من سفراء دبي. وترسخ الحملة مكانة دبي، بوصفها وجهة صيفية مميزة، تجمع بين الاسترخاء والأنشطة المشوقة.

كما أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حملة تسويقية عالمية بعنوان Find Your Story، من بطولة ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي. ويستعرض الفيلم الترويجي، المغامرات المشوقة التي يمكن للمسافرين الاستمتاع بها في الإمارة، حتى عند زيارتها كمحطة توقّف قصيرة، كما يسلط الضوء أيضاً على المناظر الطبيعية الصحراوية الخلابة في دبي.

مفاجآت صيف دبي

وألقى أحمد الخاجة خلال اللقاء، كلمة تمحورت حول الدور المتواصل الذي تلعبه أجندة دبي السنوية من الفعاليات والمهرجانات، في تعزيز المنظومة السياحية للإمارة.

وجرى الإعلان عن عودة مفاجآت صيف دبي، التي ستقام بين 27 يونيو الجاري وحتى 31 أغسطس المقبل، لتقدم مجموعة مشوقة من تجارب التسوق، والسحوبات، والجوائز، والفعاليات الترفيهية، والأنشطة الثقافية لسكان وزوار المدينة، من كافة الأعمار والجنسيات.

وللمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ مفاجآت صيف دبي، سيقدم قطاع التجزئة ثلاث تجارب متنوعة من التسوق، وعلى فترات مختلفة، وهي عروض عطلة الصيف، وتخفيضات صيف دبي الكبرى، وموسم العودة إلى المدارس. وستشمل كل فترة، إطلاق عروض ترويجية حصرية وجديدة كلياً، ومكافآت لا حصر لها، وفعاليات مميزة داخل مراكز التسوق، ما يسهم في الارتقاء بقطاع التجزئة في المدينة نحو آفاق جديدة.

ويزخر تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة بالمهرجانات والمواسم والفعاليات المشوقة في النصف الثاني من العام الجاري، بما فيها مهرجان دبي للمفروشات، وتحدّي دبي للياقة، ومهرجان دبي للتسوق. كما تم الإعلان خلال اللقاء عن مجموعة من فعاليات الأعمال، التي سوف تستضيفها دبي، والتي تجذب آلاف المشاركين، ما يعكس مكانة دبي بصفتها وجهة رائدة للاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

مركز عالمي للمأكولات

يسهم قطاع المأكولات وفنون الطهي في تعزيز السياحة بالإمارة، وقد كشف التقرير السنوي لقطاع المأكولات والمطاعم في دبي، الذي نشرته دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن الإمارة أصدرت حوالي 1.200 رخصة مطاعم جديدة في عام 2024. كما تعكس النسخة الرابعة من دليل ميشلان دبي، التي تم إطلاقها في الشهر الماضي، نمو قطاع المطاعم في الإمارة.

وتشمل النسخة الرابعة من الدليل، 119 مطعماً، تمثل 35 مطبخاً عالمياً، ما يشكل زيادة بنسبة 12.3 في المئة، مقارنة بـ 106 مطاعم في عام 2024، بما في ذلك أول مطعمين حائزين على 3 نجوم ميشلان في دبي، وهما مطعم إف زي إن من بيورن فرانتزين، وتريسيند استوديو. كما تشمل النسخة الجديدة من الدليل، ثلاثة مطاعم حائزة على نجمتي ميشلان، و14 مطعماً حائزاً على نجمة ميشلان، و22 مطعماً حائزاً على جائزة بيب غورماند، وثلاثة مطاعم حصلوا على نجمة ميشلان الخضراء.

وشهد اللقاء الدوري، مشاركة في الأفكار والآراء والملاحظات من الشركاء والجهات المعنية، والتي تهدف إلى دعم خطط دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، للمضي قدماً، والاستفادة من الفرص المتاحة للإمارة. واختُتم الحدث بدعوة لتحفيز مشاركة الشركاء والجهات المعنية، والحفاظ على دعمهم وزخمهم وشراكتهم المستمرة خلال الفترة المقبلة.