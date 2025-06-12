القرية العالمية تبدأ استقبال طلبات المقاهي والمطاعم لموسمها الـ30

دعت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، الراغبين في الانضمام إلى موسمها الـ 30 المرتقب، لتقديم مقترحاتهم ضمن فئات المطاعم والمقاهي والأسواق المفتوحة.

وتوفر هذه الفئات فرصة متميزة لأصحاب المشاريع لابتكار تجارب طعام أو مفاهيم جديدة في مواقع رئيسية داخل الوجهة، مثل طريق آسيا المتنوع وركن التشات الهندي الشهير، كما تشمل الدعوة تقديم مقترحات لمفاهيم جديدة ضمن فئة السوق المفتوح.

وقد شهد شركاء القرية العالمية من أصحاب المطاعم والمتاجر، على مدار مواسمها، نجاحاً كبيراً بفضل ما تتمتع به الوجهة من بنية تحتية مستقرة ومحفزة، حيث استقطب الموسم الـ 29 رقماً قياسياً بلغ 10.5 ملايين زائر، واحتضن أكثر من 3500 منفذ تسوق، وما يزيد على 250 خياراً لتجارب الطعام، إلى جانب أكثر من 75 شريكاً جديداً، كما دعمت القرية العالمية انطلاق 80 مشروعاً جديداً ضمن مختلف فئات الأعمال.

وتشكل القرية العالمية منصة مثالية لنمو الأعمال وبناء علاقات طويلة الأمد، بفضل التزامها بتوفير بيئة حاضنة متميزة وحرصها على الاحتفاء بالثقافات الفريدة من مختلف أنحاء العالم. ومنذ افتتاحها في عام 1997، استقبلت القرية العالمية أكثر من 100 مليون ضيف، وحققت عند انتهاء موسمهما الـ 29 رقماً قياسيًا جديدًا بلغ 10.5 ملايين ضيف.