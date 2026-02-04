702.2 مليون دولار أرباح "دبي لصناعات الطيران" في 2025

حققت شركة "دبي لصناعات الطيران" صافي أرباح بلغ 702.2 مليون دولار خلال عام 2025 الماضي، بارتفاع نسبته 47.1% مقارنةً بـ 477.5 مليون دولار في 2024.

وذكر بيان صحفي صدر عن الشركة، اليوم، أن الأرباح قبل الضريبة خلال عام 2025، بلغت 761.6 مليون دولار بزيادة نسبتها 43% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 1.725 مليار دولار، بنمو بنسبة 21%، مدفوعة بالتوسع الكبير في أسطول الطائرات وزيادة إيرادات التأجير والصيانة.

وسجلت الشركة هامش ربح معدل قبل الضريبة بلغ 26%، مقارنة بـ 23.2% في عام 2024، في حين ارتفع العائد قبل الضريبة على حقوق الملكية إلى 13.4%، مقابل 11% في العام السابق.

وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي الأصول إلى نحو 16.55 مليار دولار بنهاية 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ 13.03 مليار دولار في نهاية 2024، نتيجة الاستحواذات الكبيرة على الطائرات خلال العام، بما في ذلك الطائرات المكتسبة عبر صفقات دمج الأعمال.

واستحوذت دبي لصناعات الطيران، خلال عام 2025، على 280 طائرة منها 261 طائرة مملوكة و19 طائرة مُدارة، وقامت ببيع 111 طائرة منها 94 مملوكة و17 مدارة.

كما وقّعت الشركة 273 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل، ما يعكس الطلب القوي على أسطولها وخدماتها.

وبلغ إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب ضمن أسطول الشركة 678 طائرة من الطرازات المختلفة.

وعلى صعيد قطاع الهندسة، تجاوز عدد ساعات العمل المحجوزة 1.8 مليون ساعة، فيما تم إنجاز أكثر من 260 فحص صيانة خلال العام.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، إن 2025 شكل محطة استثنائية في مسيرة دبي لصناعات الطيران، وإن النمو في الإيرادات بنسبة 21% انعكس بشكل مباشر على هوامش الربحية والعائد على حقوق الملكية.

وأضاف أن الشركة واصلت الالتزام بانضباط صارم في إدارة الميزانية العمومية، لا سيما في ما يتعلق بكفاية رأس المال، وهيكل التمويل، ومؤشرات السيولة، حيث نجحت خلال العام في جمع تمويلات دين طويلة الأجل بقيمة 3.9 مليارات دولار من خلال مجموعة من الصفقات العامة والخاصة.