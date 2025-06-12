إطلاق مشروع «منطقة كيزاد للأعمال» في أبوظبي

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، إحدى أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة، عن إطلاق مشروع إنشاء «منطقة كيزاد للأعمال»، الوجهة الجديدة للأعمال في إمارة أبوظبي.

ويتميز المشروع بموقع استراتيجي عند مدخل شارع «إ11» الرئيسي الواصل بين العاصمة أبوظبي والمناطق الشمالية، ويشكّل جزءاً من المخطط الشامل لتطوير «كيزاد المعمورة»، الممتد على مساحة 410 كيلومترات مربعة.

وسيتم تطوير المشروع على مراحل تغطي مبدئياً مساحة 3 كيلومترات مربعة، مع انطلاق أعمال إرساء البنية التحتية مؤخراً، فيما تشمل المرحلة الأولى إنشاء برج مكاتب حديث بمساحة 21 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مرافق رياضية، ووحدات تجزئة مخصصة للمطاعم بالقرب من مبنى المقر الرئيسي للمجموعة «كيزاد ون».

وتتميز «منطقة كيزاد للأعمال» بموقع مثالي على شارع «إ11» الرئيسي الواصل بين أبوظبي ودبي، ما يوفر ربطاً مباشراً مع أهم المراكز اللوجستية والصناعية والخدمية، عبر شبكة طرق حيوية.

وقد تم تصميم «منطقة كيزاد للأعمال» كمركز أعمال متكامل ومتعدد الأنشطة، يجمع بين القطاعات الأكاديمية والتجارية والصناعية، ضمن بيئة اجتماعية ديناميكية وتفاعلية.

كما تستفيد المنطقة من قربها من مشاريع استراتيجية، من بينها المنطقة الإعلامية «تو فور 54» الممتدة على مساحة 70 ألف متر مربع، و«مركز أبوظبي للأغذية» الممتد على مساحة 3.3 كيلومترات مربعة، و«المركز العالمي للسيارات» الذي يجري تطويره على مساحة مماثلة، ضمن شراكات استثمارية بين مجموعة كيزاد والقطاع الخاص.