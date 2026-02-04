4.04 مليارات درهم صافي أرباح "بروج" خلال 2025

أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، عن نتائجها المالية للسنة المالية 2025، بصافي أرباح بلغ 4.04 مليارات درهم (1.1 مليار دولار)، وهوامش أرباح معدلة رائدة في القطاع، بنسبة 37%، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهوامش أرباح صافية بنسبة 19%، للعام بأكمله.

وارتفع صافي أرباح الربع الأخير من عام 2025 بنسبة 12% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 1.21 مليار درهم (330 مليون دولار)، مدفوعاً بحجم إنتاج ومبيعات ومعدلات تشغيل قياسية خلال الربع، ما دعم الأداء القوي لهوامش الأرباح الرائدة في القطاع.

وحققت «بروج» إنتاجاً سنوياً بلغ 5.1 ملايين طن، متجاوزاً الطاقة الإنتاجية الاستيعابية، كما نفذت الشركة أكبر عملية صيانة دورية في تاريخها خلال الربع الثاني من العام، فيما أسهم التركيز الإستراتيجي المستمر على المنتجات المبتكرة عالية القيمة، بما في ذلك حلول البنية التحتية، إلى جانب تحسين المبيعات إقليمياً، في دعم تحقيق علاوات سعرية قوية.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: إن «بروج» تستمر في ترسيخ ريادتها على مستوى القطاع بصفتها أكثر شركات البولي أوليفين ربحية في العالم، حيث يعكس أداء الشركة مرونتها العالية، مدعومة بأحجام إنتاج ومبيعات قياسية خلال الربع الأخير.

وأضاف أن الشركة حققت خلال عام 2025، علاوات سعرية قوية ومستدامة، تجاوزت الأسعار المرجعية، رغم ما يشهده السوق من تقلبات حالياً، مشيراً إلى أن الشركة في موقع جيد للاستفادة من فرص نمو جديدة، وخلق قيمة إضافية طويلة الأمد لمساهميها، مؤكداً عزم الشركة على توزيع أرباح بقيمة 16.2 فلساً للسهم عن هذا العام.

إيرادات

وسجلت «بروج» إيرادات بقيمة 21.48 مليار درهم (5.85 مليارات دولار) خلال السنة المالية 2025، بينما انخفضت الأسعار المرجعية خلال النصف الثاني من العام، بقيت العلاوات السعرية قوية على مادتي البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، حيث بلغت حوالي 823 درهماً (224 دولاراً) للطن، وحوالي 492 درهماً (134 دولاراً) للطن، على التوالي.

وبلغت أحجام المبيعات السنوية 5.4 ملايين طن، وهو أعلى حجم مبيعات سنوي في تاريخ الشركة. وبلغ إجمالي أرباح الشركة المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، للسنة المالية 2025، ما مجموعه 7.96 مليارات درهم (2.17 مليار دولار)، بهامش أرباح قوي بلغ 37%، مدعوماً بمحفظة منتجات الشركة المتنوعة والمبتكرة، وقوة الطلب المستمر على المنتجات عالية القيمة. ووصل صافي الأرباح السنوية إلى 4.04 مليارات درهم «1.1 مليار دولار»، محققاً هوامش أرباح قوية بنسبة 19% في عام 2025، مع استمرار الشركة في الحفاظ على كفاءتها في ضبط التكاليف، ما يؤكد قوة قدراتها التشغيلية والإنتاجية. وأكدت «بروج» عزمها توزيع أرباح بقيمة 16.2 فلساً للسهم عن السنة المالية 2025، على أن يتم توزيع أرباح النصف الثاني في أبريل 2026، رهناً بموافقة المساهمين، وأنه من المتوقع أن تحافظ «مجموعة بروج الدولية» على هذا المستوى من التوزيعات عند إطلاقها، حتى عام 2030 على الأقل، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة.

وحققت «بروج» أداءً تشغيلياً متميزاً خلال الربع الأخير، مسجلة أعلى حجم إنتاج ربع سنوي في تاريخها، بلغ 1.46 مليون طن، إلى جانب معدلات تشغيل قياسية. كما تعززت القدرات الإنتاجية للشركة بفضل استفادة المرافق من نجاح أعمال الصيانة الدورية المخطط لها في مصنع «بروج 3» خلال الربع الثاني، التي تعد الأكثر تعقيداً في تاريخ الشركة، والتي تم إنجازها قبل الموعد المحدد وضمن الميزانية المعتمدة.

وأسهم ارتفاع الإنتاج خلال هذه الفترة في زيادة حجم المبيعات بنسبة 21% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.64 مليون طن، ما دعم نمو الإيرادات بنسبة 16%، مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى «6.17 مليارات درهم»، (1.68 مليار دولار)، وزيادة صافي الأرباح بنسبة 12%، مقارنة بالربع السابق.

البنية التحتية

واستمرت الشركة في تحقيق علاوات سعرية قوية تتجاوز الأسعار المرجعية، مدعومة بمحفظة منتجاتها المبتكرة والمتنوعة. وحافظت «بروج» على تركيزها الإستراتيجي على القطاعات عالية القيمة، بما في ذلك حلول البنية التحتية، التي شكلت 39% من إجمالي حجم المبيعات في الربع الأخير من عام 2025، بارتفاع قدره ثلاث نقاط مئوية مقارنة بالربع السابق.

واستمرت الشركة في توجيه مبيعاتها نحو الأسواق ذات العوائد الصافية الأعلى، حيث مثلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 59% من حجم المبيعات، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 32% منها.