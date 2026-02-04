بحث التعاون بين «إمباور» والجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد

التقى أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، مع قيادات الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء (ASHRAE)، على هامش مشاركة المؤسسة في مؤتمر ومعرض ASHRAE 2026 الذي استضافته مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وضم اللقاء ويليام مكوايد رئيس الجمعية، وجيف ليتلتون نائب الرئيس التنفيذي، وسارة ماستون الرئيس المنتخب، وأشيش راخيـجا أمين الخزينة، حيث جرى بحث مستجدات اتفاقيات التعاون الموقعة بين «إمباور» وASHRAE، واستعراض التقدم المحرز في المبادرات المشتركة، وفي مقدمتها الأبحاث المتعلقة بتطوير الجيل الثالث من أنظمة تبريد المناطق. كما ناقش الجانبان مراحل إعداد الدليل الإرشادي لتبريد المناطق، الذي يجري العمل على تطويره ليصدر كدليل معياري معتمد عالمياً وقابل للتطبيق في مختلف دول العالم، بما يسهم في توحيد أفضل الممارسات ورفع كفاءة هذا القطاع الحيوي. وتناول الاجتماع آفاق البحث والتطوير في أنظمة تبريد المناطق، والجهود المشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتقديم حلول مبتكرة وأكثر استدامة، تدعم متطلبات المدن الحديثة وتسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الاستدامة على المدى الطويل.

وقال أحمد بن شعفار: «تأتي اللقاءات في إطار حرص «إمباور» على الإسهام الفاعل في صياغة مستقبل تبريد المناطق على المستوى العالمي، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن هذا القطاع يشكل ركيزة أساسية لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز الاستدامة في المدن الحديثة. وتكتسب شراكتنا مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء أهمية خاصة. ونعمل من خلال مشاريع البحث المشترك وتطوير الأدلة الإرشادية المعيارية على ترسيخ أسس علمية وتقنية قابلة للتطبيق عالمياً، تدعم تطوير الجيل الجديد من أنظمة تبريد المناطق، وتسهم في خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، وتعزيز مرونة واستدامة البنية التحتية الحضرية. وتابع: نؤمن بأن تبادل المعرفة وبناء الشراكات الدولية يشكلان المسار الأمثل لتسريع التحول نحو حلول تبريد أكثر كفاءة واستدامة، بما يواكب تطلعات المدن المستقبلية ويدعم الأجندات العالمية للعمل المناخي».

كانت «إمباور» قد وقعت اتفاقيتين مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (ASHRAE) خلال عام 2024، الأولى لصياغة الدليل الإرشادي وإصداره كدليل معياري لتبريد المناطق معتمد عالمياً لتبريد المناطق قابل للتطبيق في مختلف دول العالم والثانية لتطوير الجيل الثالث من أنظمة تبريد المناطق، من خلال تنفيذ دراسات بحثية علمية متقدمة ومبتكرة.