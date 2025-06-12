جمارك دبي الأفضل في الشرق الأوسط

حصدت جمارك دبي جائزة «دائرة الجمارك للعام 2025» على مستوى الشرق الأوسط ضمن جوائز النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط (TLME)، وذلك بعد أن حصدت أعلى الأصوات من قبل المختصين والخبراء في القطاع الجمركي واللوجستي عبر نظام التصويت الإلكتروني، في إنجاز يعكس التزامها بالتميز والريادة والابتكار، ودعم الرؤية الوطنية الطموحة.

وتعد جمارك دبي اليوم نموذجاً يحتذى به عالمياً في تطبيق أحدث أنظمة التحول الرقمي، حيث تنجز نحو 99.7 % من معاملاتها الجمركية عبر الأنظمة الرقمية، ما أسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات، وتقليص زمن التخليص الجمركي، وتسهيل حركة التجارة بكل انسيابية وشفافية، ما يواكب رؤية إمارة دبي وتنافسيتها كونها محوراً استراتيجياً في التجارة العالمية، إلى جانب ذلك طورت الدائرة منظومة أمنية متقدمة قادرة على كشف ومنع محاولات التهريب والتلاعب الجمركي، لتعزيز حماية أفراد المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات الدائرة الحافل، حيث حصدت الدائرة مؤخراً جائزة أفضل مبادرة رائدة عن مبادرة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، ضمن «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية»، وتواصل الدائرة وضمن خطتها ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً عالمياً للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وقيادة التحولات المستقبلية في قطاع التجارة العالمي، من خلال ابتكار وتطوير خدمات جمركية تعتمد التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

قال المهندس عادل السويدي، مدير إدارة القيمة الجمركية في جمارك دبي، الذي تسلم الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز: «حققت الدائرة خطوات ملموسة في أتمتة الإجراءات الجمركية وتقليل الزمن اللازم لإنجاز المعاملات، وتطوير خدمات تعد الأولى من نوعها عالمياً، ويعد مشروع «التفتيش المتكامل»، الذي أطلقته الدائرة نقلة نوعية في طبيعة العمل الجمركي، وذلك بنقل إجراءات الفحص والتفتيش الجمركي ضمن منظومة متكاملة إلى مقر مستودعات الشركات، ما أسهم بتقليص زمن رحلة التفتيش بأكثر من 50%».