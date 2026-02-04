وجهات دبي الترفيهية تحتفي برأس السنة الصينية

تحتفي «دبي القابضة للترفيه» برأس السنة الصينية في جميع أنحاء المدينة، حيث تتحول أبرز وجهاتها الترفيهية إلى مساحات نابضة بالتجارب والفعاليات لاستقبال عام الحصان الناري، من المتنزهات الترفيهية إلى وجهات الطعام والتجارب الغامرة.

وتتنوع مظاهر الاحتفال بين عروض ثقافية حية، وبرامج ترفيهية بطابع خاص، ومأكولات خاصة ومميزة لفترة محدودة، وأنشطة عائلية، إلى جانب عروض موسمية مميزة، لتشمل «موشنجيت دبي»، و«عالم ريفرلاند»، و«ذا جرين بلانيت دبي»، وحديقة «وايلد وادي» المائية، و«تي-ريكس غلامبينغ»، بما يقدم لسكان المدينة وضيوفها طرقاً متعددة للاحتفال برأس السنة الصينية في مختلف أنحاء دبي.

ويتصدر «كونغ فو باندا أجواء الاحتفال في «موشنجيت دبي»، خلال رأس السنة الصينية، حيث تتلاقى الحركة والترفيه والروح الثقافية في تجربة نابضة بالحياة، وتتحول منطقة «كونغ فو باندا» إلى مساحة احتفالية متميزة، تضم عروض أكاديمية الكونغ فو، التي تستعرض مهارات المحاربين، إلى جانب رقصات الأسد والتنين بإيقاعاتها الحيوية، وألعاب مثل أفعوانية مستر بينغ المعكرونية، وسط ديكورات موسمية ومنتجات مستوحاة من المناسبة في متجر هدايا محارب التنين واستوديو سنترال.

وتتعمق التجربة مع إطلاق سوق مأكولات مخصص، يقدم أطباقاً مستوحاة من المطبخ الصيني، ليضفي أجواء تجمع بين الطعام والاحتفال والمتعة، وتتكامل الأجواء مع عروض تسوق ومأكولات خاصة ومميزة لفترة محدودة في مختلف أنحاء المتنزه، لتقدم «موشنجيت دبي» احتفالاً برأس السنة الصينية مليئاً بالألوان والشخصيات والتجارب، التي تجعل قضاء اليوم بأكمله جزءاً من متعة المناسبة.

وتقدم «ذا جرين بلانيت دبي» تجربة موسمية عائلية تحتفي برأس السنة الصينية في قلب غابتها المطيرة الداخلية، حيث يلتقي الإبداع بجمال الطبيعة في أجواء غامرة، وتتيح التجربة عرض دخول خاص بالمناسبة، إلى جانب أنشطة تفاعلية تم تصميمها، لتحفيز مشاركة المستكشفين الصغار وإطلاق فضولهم.