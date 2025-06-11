"أراضي دبي": بيع المشروع المُرمَّز الثاني خلال دقيقتين

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إنجازاً عالمياً جديداً في مسيرة الابتكار العقاري، مع بيع المشروع المُرمَّز الثاني بالكامل عبر منصة “بريبكو مِنت” خلال دقيقة و58 ثانية فقط من فتح باب الاستثمار، مستقطباً 149 مستثمراً من 35 جنسية حول العالم.

ويأتي هذا الإنجاز الاستثنائي ليؤكد مجدداً جاذبية سوق دبي العقاري وتقدمه في تبنّي أحدث التقنيات، إذ تجاوز عدد المنتظرين على قوائم التسجيل في المنصة 10,700 مستثمر، في مؤشر واضح على تنامي الثقة بالحلول الرقمية للتملك العقاري.

وتُعد منصة “بريبكو مِنت”، المعتمدة رسمياً ضمن مبادرة الترميز العقاري التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك، نموذجاً مبتكراً يتيح للمستثمرين تملك حصص مرمّزة في عقارات جاهزة بطريقة سلسة وبتكلفة أقل، ما يسهم في تعزيز الشمولية والوصول إلى السوق العقاري من شريحة أوسع من المستثمرين.

وأكدت الدائرة أن هذه الخطوة تمثل علامة فارقة في تطوير منظومة الأصول المرمّزة، التي يُتوقع أن تشكل جزءاً محورياً من سوق دبي العقاري بحلول عام 2033، في ظل خطط المنصة لتوسيع مشاريعها وشراكاتها محلياً وعالمياً.

ودعت أراضي دبي المهتمين إلى المبادرة بالتسجيل في المنصة وتهيئة حساباتهم مبكراً، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المقبلة في واحدة من أكثر الأسواق العقارية ديناميكية وابتكاراً على مستوى العالم.