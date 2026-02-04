تعديل هيكل الحد الأدنى للتغير السعري في سوق دبي المالي

أعلن سوق دبي المالي عن تحديث هيكل الحد الأدنى للتغير السعري للأوراق المالية المدرجة، وذلك ضمن إطار المراجعة المستمرة لآلية الـ Tick size.

ووفق بيان للسوق، يهدف هذا التحديث إلى تعزيز كفاءة السوق، وخفض تكاليف التداول، ودعم دقة آلية اكتشاف الأسعار، مع ضمان استمرار توافر السيولة في السوق.

ويتضمن الإطار المحدث اعتماد زيادات سعرية أكثر دقة للأوراق المالية متوسطة السعر، بما يعكس أنماط التداول الفعلية ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لضمان توافق تحركات الأسعار مع المستويات السعرية للأوراق المالية بشكل مناسب.

وسيتم تطبيق هيكل الـ Tick size المُحدّث على الأوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي، بما في ذلك أسهم صناديق المؤشرات المتداولة (ETFS)، وصناديق الاستثمار العقاري (REITS) تحديداً تلك المدرجة تحت معرّفات مجلس الإدارة 510 و520 و505 في نظام التداول.

وأشار السوق إلى أن هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في 6 أبريل 2026، حيث في ذلك الوقت سيتم التحقق تلقائياً من صحة جميع الطلبات المفتوحة وفقاً لقواعد حجم التداول الجديدة، مؤكداً أن الطلبات التي لا تتوافق مع هذه القواعد سيتم رفضها أو ستتطلب تعديلاً.