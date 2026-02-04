«أبوظبي التجاري» يستقطب 238 ﻛﻔﺎءة وﻃﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة في 2025

اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺳﻌﻴﻪ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ، ﻳﻮاﺻﻞ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﺎﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻧﺠﺎزات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ. وﻳﺠﺴﺪ ﻫﺬا اﻟﺰﺧﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻧﺠﺎح اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎرات ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﻌﺰز ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﻢ ﻟﻠﺮﻳﺎدة ﻋﺒﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻲ أدوار ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ واﻻﺑﺘﻜﺎر.
ومن أبرز اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺧﻼل 2025 اﺳﺘﻘﻄﺎب 238 ﻛﻔﺎءة وﻃﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﻟﻴﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻹﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ 2054 ﻣﻮﻇﻔﺎً، وإرﺳﺎء ﻣﻌﻴﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻃﻴﻦ 100% ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻦ.
ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﻜﻔﺎءات 390 ﻣﻮﻇﻔﺎً إﻣﺎراﺗﻴﺎً ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﺎدات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ 40%، وﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ 41% ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ، وﺗﺮﻓﻴﻊ 698 ﻣﻮاﻃﻨﺎً، ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 34% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ.