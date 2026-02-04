وثيقة تعاون بين «جمارك أبوظبي» ووكالة الجمارك الإيطالية

وقعت جمارك أبوظبي ووكالة الجمارك والاحتكارات الإيطالية وثيقة تعاون لتعزيز حلول تسهيل التجارة من خلال عمليات جمركية آمنة وفعالة وشفافة لدعم النمو الاقتصادي وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، إذ تهدف الوثيقة إلى دعم الابتكار وتوظيف الحلول التكنولوجية المتطورة، إلى جانب التعاون في تنفيذ مشروع تجريبي للممر التجاري الرقمي الموثوق لتسهيل حركة البضائع وتبادل البيانات الجمركية بشكل فوري وآمن، بما يعزّز كفاءة التجارة البينية والقدرة التنافسية.

وشهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعبدالله علي السبوسي، سفير الإمارات لدى جمهورية إيطاليا، مراسم الإعلان عن الوثيقة التي وقعها راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، وأندريا مازيلا، مدير مكتب العلاقات الدولية في وكالة الجمارك والاحتكارات الإيطالية، عقب اجتماع ثنائي عُقد على هامش منتدى أبوظبي للاستثمار في مدينة ميلانو.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل توطيد علاقات التعاون وفرص تعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يدعم النمو الاقتصادي، وتنمية الأعمال وتدفقات الاستثمار بين أبوظبي وإيطاليا.