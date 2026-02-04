أستراليا ترفع الفائدة للمرة الأولى منذ أواخر 2023

رفع البنك المركزي الأسترالي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 3.85%، في أول زيادة منذ نوفمبر 2023، وسط استمرار صعود معدلات التضخم.

وجاءت خطوة البنك المركزي الأسترالي متوافقة مع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع لوكالة رويترز، بعد بيانات أظهرت وصول التضخم إلى أعلى مستوى له خلال ستة أرباع متتالية.

وصوّت مجلس إدارة البنك بالإجماع على رفع معدل الفائدة، في تحول واضح بعد أن نفذ ثلاثة تخفيضات خلال عام 2025.

وذكر البنك المركزي في بيانه: «الطلب الخاص ينمو أسرع من المتوقع، وضغوط القدرة الإنتاجية أكبر مما كان مقدراً سابقاً، وظروف سوق العمل متوترة بعض الشيء»، مشيراً إلى أن ضغوط التضخم تسارعت «بشكل ملموس» في النصف الثاني من العام الماضي.

وسجل التضخم السنوي للمستهلكين في أستراليا 3.8% خلال ديسمبر، مرتفعاً 3.4% في الشهر السابق. وكانت تكاليف الإسكان، لا سيما فواتير الكهرباء، أكبر مساهم في التضخم السنوي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بعد نفاد إعانات الكهرباء الحكومية التي كانت تقدم للأسر.

هذا وواصل كبار مسؤولي البنك المركزي الأسترالي رفض توقعات خفض معدلات الفائدة. وفي وقت سابق من هذا العام، صرّح نائب محافظ البنك، أندرو هاوزر، بأن احتمال حدوث خفض قريب لمعدلات الفائدة «من المرجح أن يكون منخفضاً جداً»، مستشهداً باستمرار ارتفاع التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 2.5%.