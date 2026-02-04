1.28 مليار درهم أرباح قياسية لـ«مساكن دبي ريت»

أعلن «مساكن دبي ريت»، صندوق الاستثمار العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن نتائجه المالية للسنة المالية الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حقق أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً.

وارتفعت الأرباح المعدلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15.2 % لتصل إلى 1.49 مليار درهم، في حين تحسن الهامش إلى 76.4 % مقارنة بـ 72.3 % في العام السابق.

ويعود هذا التوسع في الهوامش بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدخل الإيجاري وانعكاسه المباشر على الأرباح، مدعوماً باستمرار تحسين الكفاءة التشغيلية عبر المحفظة.

كما ارتفع صافي الأرباح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بنسبة 14.5 % ليبلغ 1.28 مليار درهم، مما يؤكد قوة نمو الأرباح الأساسية.

وسجل «مساكن دبي ريت» إيرادات بلغت 1.95 مليار درهم خلال 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 9.0 %، مدعوماً بتحسن ملحوظ في كفاءة استخدام أصول المحفظة إلى جانب النمو في معدلات الإيجارات. وارتفع متوسط معدل الإشغال بمقدار 1.7 نقطة مئوية ليصل إلى 98.3 %.

فيما بلغ متوسط الإيرادات لكل وحدة مؤجرة 53524 درهماً، وارتفع متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير ومؤجرة إلى 56.5 درهماً للقدم المربعة.

ومع استقرار عدد الوحدات السكنية عند 35700 وحدة، وثبات إجمالي المساحة القابلة للتأجير إلى حدٍ كبير، يعكس هذا الأداء استمرار الطلب على الوحدات السكنية ذات المواقع المتميزة، إلى جانب اتباع استراتيجية تأجير واضحة وإدارة فعّالة لعمليات التجديد عبر مختلف أصول المحفظة.

وارتفعت قيم الأصول تماشياً مع قوة الأداء التشغيلي والأسس الإيجابية للسوق. فقد زادت القيمة الإجمالية للأصول بنسبة 8.8 % لتصل إلى 23.54 مليار درهم.

فيما ارتفع صافي قيمة الأصول بنسبة 12.6 % ليبلغ 22.05 مليار درهم، مع ارتفاع صافي قيمة الأصول لكل وحدة إلى 1.7 درهم مقارنة بـ 1.51 درهم. ويعكس هذا الارتفاع تحسن ملف الدخل ومتانة المحفظة الأساسية.

وقال نبيل محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة «مساكن دبي ريت»: شكل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة صندوق «مساكن دبي ريت»، حيث استكملنا بنجاح عملية الطرح العام الأولي وأدرجنا وحدات الصندوق في سوق دبي المالي، لنؤسس منصة استثمارية شفافة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تركز على توليد الدخل وتمكن المستثمرين من الوصول إلى قطاع تأجير العقارات السكنية في دبي والمشاركة في قصة نمو الإمارة.

وخلال 2025، حققنا صافي أرباح قياسية بلغت 1.28 مليار درهم، إلى جانب قوة ملحوظة في توليد النقد، مما أتاح لمجلس الإدارة اقتراح توزيع أرباح بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الثاني من العام، وبإجمالي توزيعات تبلغ 1.1 مليار درهم.

من جانبه، قال أحمد السويدي، المدير العام لشركة «دي إتش أيه إم» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري: يعكس أداء «مساكن دبي ريت» خلال 2025 متانة محفظتنا السكنية واسعة النطاق والمدارة وفق أعلى المعايير الاحترافية، إلى جانب انضباط نموذجنا التشغيلي.

فقد حافظنا على معدلات إشغال مرتفعة ومستويات قوية من تجديد العقود، مع الاستفادة من نمو الإيجارات بطريقة مدروسة، مدعومة بإدارة أصول استباقية وتركيز مستمر على رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تحصيل النقد.

وبالنظر إلى المستقبل، نمضي قدماً في تنفيذ خطة واضحة ترتكز على استدامة الأداء على مستوى الأصول، والحفاظ على هيكل مالي متحفظ، والتقدم في تنفيذ محفظة محددة من الإضافات المستقبلية، تشمل مشاريع «قرية جبل علي» و«غاردن فيو فيلاز».