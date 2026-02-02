«الفطيم» تعلن عن تغييرات قيادية

أعلنت «الفطيم»، إحدى أكثر الشركات الخاصة تنوعاً وتقدماً في المنطقة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تعيين خورخي نافيا، رئيساً لـ«الفطيم للسيارات» اعتباراً من تاريخه. ويشكل هذا التعيين خطوة استراتيجية تعكس التزام «الفطيم» برسم ملامح مستقبل التنقل، وتسريع مسار النمو، وتقديم تجارب استثنائية للمتعاملين في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات العالمي.

يتمتع نافيا بخبرة دولية واسعة تمتد لأكثر من 30 عاماً في قطاع السيارات، شملت العمل مع أبرز مصنعي المعدات الأصلية، وقطاع التوزيع، وخدمات التنقل. وقبل انضمامه إلى «الفطيم»، شغل نافيا منصب الرئيس التنفيذي لشركة «أستارا» المتخصصة بحلول التنقل المتقدمة، حيث قاد تحولاً استراتيجياً أسهم في ترسيخ مكانتها شركة عالمية رائدة في حلول التنقل المدعومة بالتكنولوجيا عبر الأسواق الراسخة وسريعة النمو.

وسيتولى نافيا في منصبه الجديد قيادة أجندة النمو الاستراتيجية لـ«الفطيم للسيارات»، مع التركيز على التوسع في الأسواق، والارتقاء بتجربة المتعاملين وخدمات ما بعد البيع، والاستثمارات الاستراتيجية عبر محفظة أعمال السيارات لضمان استدامة نموها في المستقبل. ويتمتع نافيا بقدرات قيادية متميزة قائمة على الشراكات والابتكار وتجارب المتعاملين، وهو ما يتماشى تماماً مع الرؤية الاستراتيجية لـ«الفطيم» في خوض التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع السيارات.

وقال خورخي نافيا: يشرفني الانضمام إلى الفطيم وقيادة الفطيم للسيارات التي تتمتع بإرث عريق ورؤية واضحة لمستقبل التنقل. وفي ضوء التحول السريع الذي يشهده قطاع السيارات، أتطلع إلى توظيف خبرتي لتسريع نمو الشركة، وتحسين تجربة متعامليها، وترسيخ مكانتها الرائدة في الأسواق عبر تقديم حلول تنقل مبتكرة ومستدامة تتمحور حول الإنسان، بدءاً من تقنيات القيادة الذكية إلى وسائل التنقل التي تتمتع بمستويات عالية من الاتصال والكفاءة والأمان.

من جانبه، قال عمر عبدالله الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«الفطيم»: يسرنا أن نرحب بخورخي نافيا في مجموعة الفطيم رئيساً جديداً لقسم السيارات لدينا. إن خبرته الدولية الواسعة وسجله الحافل في تحويل الشركات إلى رواد في حلول التنقل المدعومة بالتكنولوجيا تجعل منه الخيار الأمثل لقيادة شركة الفطيم للسيارات خلال هذه المرحلة المفصلية. وتحت قيادته، سيكون لدينا المقومات اللازمة لتعزيز استراتيجيتنا المتمثلة في التركيز على المتعاملين والذكاء الاصطناعي، ودفع مستقبل التنقل قدماً، مع الالتزام بتقديم تجارب استثنائية تعيد صياغة مفهوم التنقل.