شراكة بين «الدار» و«مبادلة» لتأسيس كيان للتجزئة بأصول 10 مليارات درهم

أكملت كل من مجموعة «الدار» وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» شراكتهما الاستراتيجية الرامية إلى تأسيس منصة تجزئة عالمية المستوى، تهدف إلى قيادة المرحلة المقبلة من مسيرة تطور قطاع التجزئة في أبوظبي وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية مفضلة لتجارب التسوق الفاخرة ومفاهيم التجزئة المبتكرة.

وستتولى «الدار» مهام إدارة وتشغيل المنصة الجديدة، التي تهدف إلى توحيد أبرز وجهات التجزئة والتسوق في أبوظبي تحت مظلة استراتيجية واحدة، حيث تضم المحفظة الأولية للشراكة أصولاً عقارية نوعية مدرّة للدخل، تشمل «ياس مول» من جهة «الدار»، و«المجموعة الفاخرة في الغاليريا» من جهة «مبادلة»، لتشكل معاً محفظة استثمارية رائدة في قطاع التجزئة تبلغ القيمة الإجمالية لأصولها نحو 10 مليارات درهم.

وتستند المنصة إلى تدفقات نقدية قوية ومستقرة تضمن استدامة دخلها، مدعومة بمعدلات إشغال مرتفعة تبلغ 99% في «ياس مول» و92% في «المجموعة الفاخرة في الغاليريا»، ما يعكس متانة أداء هذه الأصول.

وتسهم هذه الشراكة البارزة في تعميق وتعزيز التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين مجموعة «الدار» و«مبادلة»، كما تتكامل بشكل مباشر مع خطة التوسع المعلن عنها مؤخراً لجزيرة المارية بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم، ما من شأنه ترسيخ مكانة الجزيرة والارتقاء بها بوصفها وجهة أبوظبي الرائدة للأعمال وأنماط الحياة العصرية.

وأكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الدار»، أن الخطوة تمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة مستقبلية متكاملة للتجزئة الفاخرة في أبوظبي، تقوم على تقديم تجارب استثنائية وغير مسبوقة للزوار والمتسوقين. وأوضح أن توحيد الجهود مع مبادلة وربط أبرز وجهات التسوق في الإمارة ضمن منصة واحدة تحت إدارة الدار، من شأنه إطلاق كيان رائد في قطاع التجزئة يسهم في تعزيز الجاذبية العالمية لأبوظبي، ويضع معايير جديدة ومبتكرة لتصميم وإدارة وتوسيع تجارب التسوق الفاخرة بكفاءة عالية.

من جانبه، قال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى «مبادلة»، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تشكل محطة رئيسية في مسار التعاون مع مجموعة الدار، وتعكس التزام «مبادلة» بتطوير وجهات متكاملة تستشرف متطلبات المستقبل.

وأشار إلى أن الشراكة تجسد الدور المحوري الذي تضطلع به مبادلة في بناء وتطوير شركات وطنية رائدة عبر القطاعات الحيوية، مستندة إلى مقومات قوية لإطلاق الإمكانات الكاملة لجزيرة المارية، مدعومة بسجلها الحافل بالنجاحات والطلب المتزايد من الشركات العالمية والمقيمين.