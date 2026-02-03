الإمارات تشارك في المؤتمر والمعرض الدولي الـ 21 للغاز الطبيعي المسال في قطر

ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال (LNG)، الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة القطرية الدوحة ويستمر حتى 5 فبراير الجاري، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة شركات الطاقة العالمية، والخبراء وصنّاع القرار، لمناقشة مستقبل الغاز الطبيعي المسال ودوره المحوري في أمن الطاقة العالمي والانتقال نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة.

ويناقش المؤتمر عدداً من القضايا المحورية، من بينها فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وأهمية استمرار الاستثمار والابتكار، إلى جانب الدور الحيوي للغاز الطبيعي في دعم التنمية البشرية، لا سيما في الدول النامية.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات تأكيداً على التزامها بدعم الحوار الدولي حول مستقبل الطاقة، وتعزيز التعاون والشراكات الإستراتيجية، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع الغاز الطبيعي المسال، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات أمن الطاقة وأهداف الاستدامة والتنمية.

وعلى هامش المؤتمر، التقى معالي سهيل المزروعي والوفد المرافق له بسعادة سعد شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر الشقيقة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما قام معاليه والوفد المرافق بعد ذلك بزيارة أجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر، واطّلعوا على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تقدمها نخبة من الشركات القطرية والعالمية المشاركة، واستمعوا إلى شروح حول أحدث المشاريع والمبادرات الداعمة لأمن الطاقة والاستدامة.