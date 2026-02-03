761 مليون دولار صافي أرباح "أدنوك للتوزيع" خلال 2025 بنمو 15.4%

أعلنت "أدنوك للتوزيع"، اليوم، عن نتائجها المالية لعام 2025، مسجّلةً أقوى نتائج سنوية في تاريخها، بفضل التنفيذ المُنضبط لإستراتيجية النمو، وتسريع التوسّع في شبكة محطات الخدمة، وتحقيق نمو مستدام في الأرباح خلال عام 2025.

وحققت الشركة خلال عام 2025 أرباحاً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 1.166 مليار دولار، بنمو 11.1% على أساس سنوي، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 15.4% ليصل إلى 761 مليون دولار، متجاوزاً توقعات المحللين.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بالطلب القوي على الوقود وخدمات التجزئة غير المرتبطة بالوقود، إلى جانب النمو المتزايد في مساهمة العمليات الدولية للشركة.

وسجّلت الشركة أداءً قياسياً في كميات الوقود المُباعة، حيث بلغت 15.7 مليار لتر خلال عام 2025، مدعومةً بالتوسّع في الشبكة، وزيادة الإقبال على محطات الخدمة، إلى جانب كفاءة التنفيذ التشغيلي لعمليات الشركة في أسواقها الثلاثة، الإمارات والسعودية ومصر، مما يؤكد مرونة أعمالها الأساسية والتأثير الإيجابي للنمو الاقتصادي في هذه الأسواق.

كما واصل قطاع التجزئة لغير الوقود أداءه القوي خلال عام 2025، حيث ارتفع إجمالي أرباح القطاع بنسبة 14.4% على أساس سنوي، حيثُ سجّلت المعاملات نمواً بنسبة 9.3%.

كما سجّل برنامج الولاء، "مكافآت أدنوك" توسعاً ملحوظاً في قاعدة أعضائه ليصل إلى 2.61 مليون عضو، مع انضمام ما يزيد عن 350 ألف عضو جديد خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع"، بهذه المناسبة، إن عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسيرة أدنوك للتوزيع، حيثُ حققنا أداءً مالياً قياسياً، إلى جانب إحراز تقدم مستمر في ترسيخ ريادة الشركة ضمن قطاعي التنقّل والتجزئة ، فيما ساهم التنفيذ القوي عبر كافة قطاعات الأعمال، من الوقود، وقطاع التجزئة لغير الوقود، والتوسّع في شبكة محطات الخدمة، وتعزيز نمو البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، في تعزيز مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على مواكبة تطلعات عملائها.

وأشار إلى أنه منذ الاكتتاب العام للشركة، تم تحقيق عائد إجمالي للمساهمين بنسبة 120%، ومع تطلع الشركة إلى عام 2026، ستستمر في تعزيز نهجها القائم على النمو المنضبط، والتميّز التشغيلي، وخلق وتعزيز القيمة المستدامة على المدى البعيد لمساهميها.

وأضاف المهندس اللمكي أنه خلال العام الماضي سرّعت الشركة وتيرة التوسّع في شبكة محطاتها، بإضافة 119 محطة خدمة جديدة ، متجاوزةً التوجيهات السنوية المُحدَّثة التي كانت تستهدف إضافة ما بين 90 و100 محطة، ونتيجةً لذلك، ارتفع إجمالي عدد محطات الخدمة التابعة للشركة إلى 1,010 محطات، مسجّلاً نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي ، لافتا إلى تأكيد الشركة استمرارها على المسار الصحيح لتحقيق هدفها بالوصول إلى 1,150 محطة خدمة بحلول عام 2028، بما يتماشى مع إستراتيجيتها طويلة الأجل للنمو.

كما شهدت شبكة شحن المركبات الكهربائية التابعة لأدنوك للتوزيع، نمواً متسارعاً، بإضافة 182 نقطة شحن جديدة سريعة وفائقة السرعة خلال عام 2025. وبهذا التوسّع، وصلت شبكة "E2GO" في الإمارات إلى 402 نقطة شحن، مسجلةً نمواً سنوياً قوياً بنسبة 83%.

ويُعزّز هذا التوسع تنفيذ إستراتيجية الشركة الهادفة للوصول إلى 750 نقطة شحن بحلول 2028، بما يُساهم في دعم رؤية دولة الإمارات للتحوّل نحو التنقّل المستدام، وترسيخ دور "أدنوك للتوزيع" كمزوّد رائد لحلول التنقّل المستقبلية.

وشكّل عام 2025 محطة بارزة لأدنوك للتوزيع، وذلك من خلال نجاحها في تنفيذ مجموعة من المبادرات الإستراتيجية الهامة، حيثُ قامت الشركة بإعادة إطلاق علامتها الرائدة "واحة من أدنوك"، وتطوير تجربة التجزئة تحت شعار "غورميه عالدرب"، الذي يشمل تحسين عروض الأطعمة والمشروبات والارتقاء بخدمات القهوة المحضّرة بواسطة الباريستا.

وخلال شهر نوفمبر من العام نفسه، أطلقت الشركة مشروع "The Hub من أدنوك”، والذي يُعد وجهة متكاملة تمزج بين الأجواء العائلية، الترفيه، وتجارب الطعام، إلى جانب الخدمات الأساسية مثل التزوّد بالوقود، شحن المركبات الكهربائية، والعناية بالسيارات، بما يساهم في تعزيز وتيرة نمو إيرادات قطاع التجزئة لغير الوقود ضمن مسار الشركة التوسعي.

كما شهد عام 2025 افتتاح أول ستة مواقع من مفهوم الشركة الجديد "The Hub من أدنوك”، وذلك ضمن خطة الشركة التي تستهدف إطلاق 30 موقعاً بحلول عام 2030.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار عن النصف الثاني من عام 2025، ليبلغ بذلك إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2025 نحو 700 مليون دولار، على أن يتم عرض هذا المقترح للتصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرّر في مارس 2026.

وكما تم الإعلان سابقاً، أن الشركة أوصت بتمديد سياسة توزيع الأرباح حتى عام 2030، وذلك رهناً بموافقة المساهمين، مع اعتماد توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي ابتداءً من الربع الأول لعام 2026.

وتجسّد هذه التوصية ثقة مجلس الإدارة بآفاق نمو أرباح الشركة، وكفاءة منهجية تخصيص رأس المال، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية قوية ومستدامة. ويؤدي تمديد سياسة توزيع الأرباح إلى رفع إجمالي توزيعات الأرباح المعلنة والمقترحة للشركة إلى حد أدنى يبلغ 4.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2024 إلى 2030.

وتتوقع "أدنوك للتوزيع" الحفاظ على زخم النمو خلال عام 2026، مدعومة بالتوسّع المستمر في شبكتها، وتعزيز مساهمة أنشطة التجزئة لغير الوقود.

كما تخطط لإضافة ما بين 60 إلى 70 محطة خدمة خلال العام، إلى جانب تركيب ما بين 50 إلى 60 نقطة شحن جديدة سريعة وفائقة السرعة، فيما تستمر الشركة في تطوير قدراتها الرقمية وتوسيع الاستفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، بهدف رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتسريع النمو المستقبلي.