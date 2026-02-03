«الإمارات العالمية للألمنيوم» تمهد لطرح أسهمها

بدأت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» عقد اجتماعات أولية مع مستثمرين في الإمارات تمهيداً لطرح محتمل لحصة من أسهمها، بحسب مطلعين، في صفقة قد تصبح إحدى أكبر عمليات الإدراج في منطقة الخليج.

وقال هؤلاء إن أكبر منتج للألمنيوم في المنطقة يميل إلى تنفيذ طرح عام أولي في الإمارات، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المعلومات.

وتتشارك في ملكية الشركة كل من شركة «مبادلة للاستثمار» في أبوظبي ومؤسسة «دبي للاستثمارات الحكومية»، وتشغّل الشركة مصانع في كلتا الإمارتين، في وقت تتنافس فيه المدينتان لجذب المزيد من الإدراجات في إطار مساعيهما لتعميق أسواق رأس المال.

وبحسب الأشخاص، تخطط «الإمارات العالمية للألمنيوم» أيضاً للقاء مستثمرين إقليميين ودوليين خلال الأشهر المقبلة، مع إمكانية تنفيذ الإدراج في وقت مبكر من هذا العام.

ولا تزال المناقشات في مرحلة مبكرة، إذ لم يُحسم بعد مكان الإدراج، ولا يوجد تأكيد على إتمام الصفقة. وكانت «بلومبرغ نيوز» قد أفادت في وقت سابق بأن الطرح العام قد يقيّم الشركة بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار.