الإمارات تسجل أعلى إنفاق سياحي خلال ديسمبر 2025

كشفت شركة «فيزا» عن أحدث تقرير لها حول اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي خلال موسم عطلات الشتاء 2025 في الإمارات، وذلك استناداً إلى مؤشر «فيزا» لاستشارات وبحوث الإنفاق في قطاع التجزئة. وأظهر التقرير نمواً سنوياً بنسبة 30 % في الإنفاق باستخدام بطاقات «فيزا» المميزة، مدفوعاً بزيادة الإقامات المحلية، وتنامي النشاط السياحي، وارتفاع الإنفاق على المطاعم والترفيه.



