الدولار يحافظ على مكاسبه

حافظ الدولار على مكاسبه، أمس، بينما أدى ⁠انهيار أسعار المعادن الثمينة إلى زعزعة الأسواق المالية، في حين يركز المستثمرون على تقييم النهج ‌الذي قد يتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بقيادة كيفن وارش.

وظلت تحركات العملات معزولة إلى حد كبير عن انهيار السوق الأوسع نطاقا الذي نجم عن انخفاض حاد في أسعار الذهب والفضة والذي امتد إلى أسواق الأسهم.

وعاد المتعاملون إلى التركيز على الين بعد أن تحدثت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي مطلع ⁠الأسبوع عن فوائد ضعف الين.

وأثار اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوارش رئيساً مقبلاً للبنك المركزي الأمريكي موجة بيع للأصول التي تنطوي على ⁠مخاطر وأدى إلى انخفاض المعادن النفيسة يوم الجمعة، في حين عوّض الدولار خسائره التي تكبدها في وقت سابق الأسبوع الماضي.

واستقر الدولار في المعاملات الآسيوية بعد الارتفاع يوم الجمعة، عقب اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوارش رئيساً مقبلاً لمجلس الاحتياطي.

وسجل مؤشر الدولار في أحدث قراءة ‌97.21، بعد ‌قفزة بلغت واحداً بالمئة يوم ⁠الجمعة. وظل اليورو بعيداً عن مستوى 1.20 دولار، إذ استقر عند 1.1848 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني 0.16 % إلى 1.3664 دولار.

ولا تزال أسعار توقعات السوق تشير إلى خفض البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام، مع احتمال عدم اتخاذ أي إجراء حتى يونيو عندما يصبح وارش رئيساً ‍للبنك إذا وافق مجلس الشيوخ على تعيينه.

وتراجعت العملة اليابانية قليلاً لتسجل 154.82 يناً للدولار، متأثرة بأسباب منها قوة الدولار وتصريحات تاكايتشي في مطلع الأسبوع التي بدت متقبلة لضعف العملة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.67 % إلى 0.6916 دولار أمريكي. وسيحدد بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة غداً الثلاثاء، وتشير التوقعات إلى أنه سيرفعها. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.37 % إلى 0.5997 دولار أمريكي.