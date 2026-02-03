«مالية الشارقة» تستعرض دعم مشاريع الشباب

اختتمت دائرة المالية المركزية بالشارقة مشاركتها الناجحة في الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026، والذي نظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» تحت شعار «حيث ننتمي».

أُقيم المهرجان يومي 31 يناير و1 فبراير 2026 في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ويعد أكبر تجمع ريادي في المنطقة، حيث شهد حضور أكثر من 300 متحدث عالمي وإقليمي، واستقبل أكثر من 14 ألف مشارك، مع تنظيم أكثر من 250 جلسة ونشاطاً في 10 مناطق متخصصة تركز على الابتكار والاستثمار والتأثير الإيجابي.

وجاءت مشاركة الدائرة تأكيداً على التزامها بدعم منظومة ريادة الأعمال في الشارقة، من خلال استعراض خدماتها المالية المبتكرة الموجهة لتمكين المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى الأسواق الحكومية والتسهيلات المالية المتطورة، للمساهمة في بناء اقتصاد مستدام قائم على الإبداع والانتماء المجتمعي.

وقالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية: «إن مشاركة الدائرة في هذا الحدث الريادي الاستثنائي تنطلق من إيمانها الراسخ بأن ريادة الأعمال تمثل الركيزة الأساسية لاستدامة النمو الاقتصادي، وأداة فعالة لتحقيق تنمية شاملة مبنية على الابتكار والأفكار المتجددة، مؤكدة أن الدائرة تسعى من خلال خدماتها إلى تمكين الشباب من مواكبة متطلبات العصر والتطورات التكنولوجية المتسارعة، ليصنعوا تغييراً إيجابياً حقيقياً يخدم تطلعات المجتمع ويرسخ مكانة الشارقة كوجهة ريادية عالمية».