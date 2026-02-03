«ستاندرد تشارترد» يصدر شهادات إيداع بـ170 مليون دولار عبر «دبي المالي العالمي»

أعلن بنك ستاندرد تشارترد، أمس، نجاح إصدار شهادات إيداع بقيمة 170 مليون دولار من خلال فرعه في مركز دبي المالي العالمي الخاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.

تم تنفيذ الإصدار ضمن برنامج الشهادات الإلكترونية للإيداع والأوراق التجارية الخاص بالبنك في المملكة المتحدة، في خطوة تعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً دولياً للسيولة وتدفقات رأس المال العابرة للحدود. يمثل هذا الإصدار محطة مهمة في جهود ستاندرد تشارترد لتوظيف منصة مركز دبي المالي العالمي ضمن استراتيجيته العالمية للتمويل وإدارة الخزينة.

ويسهم الإصدار في توسيع قاعدة التمويل قصير الأجل، وتعزيز القدرة على الوصول إلى السيولة من مصادر إقليمية ودولية، بما يعكس الدور المتنامي لدولة الإمارات في ربط الأسواق المالية العالمية، ودعم حركة رؤوس الأموال بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وقال كميل الزغبي، رئيس أسواق الخزينة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في ستاندرد تشارترد، إن شهادات الإيداع تشكل الإصدار الأول في إطار توجه أوسع للبنك في المنطقة ويعكس تركيزنا المستمر على تعزيز متانة هيكل التمويل وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة العالمية، ويتيح لنا مركز دبي المالي العالمي تنفيذ عمليات تمويل قصيرة الأجل بكفاءة عالية.

والاستفادة من قاعدة متنوعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز دورها مركزاً يربط بين أسواق رأس المال العالمية والاقتصادات الأسرع نمواً في العالم.

ويؤكد هذا الإصدار ثقة ستاندرد تشارترد الراسخة في دولة الإمارات بوصفها مركزاً مالياً عالمياً، ويجدد التزامه بدعم رؤيتها للنمو المستدام والابتكار والتكامل الاقتصادي على المستوى الدولي.