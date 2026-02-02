ابن طوق : 12.5 مليار درهم و 5 ملايين نزيل فندقي نتائج حملة "أجمل شتاء في العالم"

قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة إن حملة "أجمل شتاء في العالم" في نسختها السادسة حققت إيرادات فندقية بلغت 12.5 مليار درهم واستقطبت نحو 5 ملايين نزيل فندقي في فنادق الدولة خلال 6 أسابيع مسجلة نسبة إشغال من بين الأعلى عالمياً وصلت إلى 84%.

وأكد معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن حملة "أجمل شتاء في العالم" نجحت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق إنجازات نوعية تعكس قوة وتنوع القطاع السياحي في دولة الإمارات وتسهم في تعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن النسخة السادسة من الحملة ركزت على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال.

وأوضح معاليه أن الحملة سجلت إقبالاً لافتاً وتفاعلا متميزا على شبكات التواصل الاجتماعي وحظيت باهتمام وتغطية إعلامية واسعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية كافة ووصلت إلى نحو 900 مليون متابع من خلال مشاركة أكثر من 50 صانع محتوى محليا ودوليا ضمن فعالياتها.

وقال معالي عبدالله بن طوق إن نتائج قطاع السياحة في دولة الإمارات خلال عام 2025 تحمل مفاجأة كبيرة حيث تبشر المؤشرات والأرقام الأولية بنمو ملحوظ في القطاع مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبحت وجهة سياحية جاذبة على مدار العام، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وشبكة الطرق والنقل والمطارات وغيرها من المرافق الحديثة التي تلبي تطلعات السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف معاليه أن القطاع السياحي يواصل تحقيق مؤشرات نمو قوية مع توقعات إيجابية للفترة المقبلة لافتاً إلى أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حالياً نحو 15% مقارنة بالمستهدف البالغ 17% ضمن استراتيجية الإمارات للسياحة 2031 ما يعكس متانة القطاع وقدرته على تحقيق نمو مستدام.

وأكد معاليه استمرار العمل على إطلاق مبادرات جديدة من خلال مجلس الإمارات للسياحة بالتعاون مع الجهات المحلية تشمل توحيد السياسات والحملات الترويجية السياحية وتعزيز تجربة زيارة الإمارات السبع ضمن منظومة سياحية متكاملة مدعومة ببنية تحتية متطورة تسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهة سياحية رائدة وجاذبة على مدار العام.