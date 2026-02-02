7 مليارات درهم أرباحاً صافية لبنك «المشرق» في 2025

حقق بنك «المشرق» نتائج استثنائية للسنة المالية 2025، تميزت بتوسع دولي استراتيجي، ونمو قياسي في القروض والودائع، وإعادة مكانته الاستراتيجية كبنك يربط الممرات التجارية الجديدة، التي تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 8.3 مليارات درهم في 2025، مع صافي ربح بعد الضريبة 7 مليارات درهم، ما يعكس قدرة البنك على الاستفادة من حجم وتنوع أعماله، وانضباطه التشغيلي لتحقيق ربحية قوية، رغم تطبيق ضريبة دخل الشركات.

وبلغ الدخل التشغيلي للبنك 12.6 مليار درهم في 2025، محققاً نمواً بنسبة 3 % على أساس سنوي، مع استبعاد المكاسب الاستثنائية من البيع الجزئي لحصة في شركة «IDFAA» في 2024، مدعوماً بارتفاع حجم عمليات الإقراض، وزيادة مساهمة الدخل عبر مختلف قطاعات «المشرق».

وظل العائد على حقوق المساهمين قوياً عند 20 %، مع عائد على الأصول بنسبة 2.3 %، ما يؤكد قدرة المشرق على تحقيق عوائد عالية الجودة، من خلال استخدام رأس المال بشكل منضبط، والهوامش المستقرة، وقاعدة دخل متنوعة.

وظلت مخصصات انخفاض القيمة منخفضة عند 444 مليون درهم، ما يعادل تكلفة ائتمان قدرها 27 نقطة أساس، ما يظهر أداءً قوياً للمحفظة، وانضباطاً ائتمانياً عبر مختلف المناطق الجغرافية، رغم النمو السريع للقروض.

وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس الإدارة: واصل بنك المشرق مسيرته في 2025، محققاً المرونة والنمو المنضبط، والالتزام الواضح بهدفنا، كممكّن موثوق للتقدم المالي العابر للحدود. وفي عام شهد اختباراً للأسواق العالمية، وتسارعاً في التحول نحو اقتصاد رقمي بالدرجة الأولى، سجّل «المشرق» أداءً قوياً، حيث حقق صافي أرباح قبل الضريبة بلغت 8.3 مليارات درهم.

وأضاف: تجسّد هذه النتيجة قوة نهجنا الاستراتيجي، وثقة العملاء الراسخة بنا، والدور الحيوي الذي نؤديه ضمن المنظومة المالية المتغيرة في الإمارات. كما أن اعتراف مصرف الإمارات المركزي بنا كبنك ذي أهمية نظامية محلية، يمثل شرفاً ومسؤولية، ويعزز موقعنا دعامة محورية في النهضة المستمرة للدولة، كمركز مالي إقليمي ودولي.

وتابع: مع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة، نتمسك بالتقدم في مجالات الابتكار، وتوسيع حضورنا الدولي، ودمج الاستدامة بعمق في أجندتنا الاستراتيجية بعيدة المدى. وانطلاقاً من قاعدة راسخة ورؤية مستقبلية طموحة، سيواصل المشرق دعم وتمكين العملاء والمجتمعات والاقتصادات عبر حلول مصرفية شاملة، إنسانية التوجه، قائمة على التكنولوجيا.

من جهته، قال أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق»: مثّل عام 2025 محطة محورية جديدة في مسيرة المشرق، بصفته بنكاً متقدّماً رقمياً، ومتصلاً عالمياً، يخدم عملاءه عبر أكثر ممرات التجارة والاستثمار حيوية في العالم. وخلال عام من التحول والنمو المستمرين، حققنا إيرادات تشغيلية بلغت 12.6 مليار درهم، وقمنا بتوسيع إجمالي أصولنا بنسبة 25 %، لتصل إلى 335 مليار درهم، وحققنا عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 20 %، كل ذلك مع الحفاظ على نسبة تكلفة إلى دخل عند 31 %، وهي من بين الأفضل في القطاع.

وأضاف: يعكس هذا الأداء قدرتنا على التوسع استراتيجياً، والحفاظ على المرونة في بيئة اقتصادية متغيرة، وتقديم القيمة من خلال نموذج أعمال متنوع. إن توسعنا في أسواق استراتيجية، مثل تركيا والهند ومصر والولايات المتحدة، إلى جانب إطلاق بنك رقمي بالكامل في باكستان، وتطوير منصات الخدمات المصرفية الرقمية، مكننا من خدمة العملاء عبر قطاعات الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات بسرعة وتناغم وفعالية.