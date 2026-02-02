شراكة بين موانئ دبي العالمية و«أودي النابودة للسيارات»

أعلن مركز التميز الذهني والبدني، التابع لموانئ دبي العالمية، عن شراكة استراتيجية جديدة مع «أودي النابودة للسيارات»، تجمع بين مؤسستين تتشاركان رؤية مشتركة حول الأداء، والدقة، وتطوير القدرات. تهدف هذه الشراكة إلى التعاون بين مركز التميز الذهني والبدني، بوصفه وجهة رعاية صحية متقدمة مقرّها دبي ومتخصصة في برامج الأداء الذهني والبدني، و«أودي النابودة للسيارات»، لاستكشاف مبادرات مشتركة تُبرز العلاقة بين الإمكانات البشرية والتقدّم، مع التركيز على الارتقاء بالأداء في مختلف المجالات.

ويعمل المركز مع التنفيذيين والمهنيين والرياضيين من خلال هذا النموذج متعدد التخصصات، وذلك من خلال تطبيق مناهج قائمة على الأدلة العلمية ضمن بيئة راقية. وباعتباره إحدى شركات موانئ دبي، يعكس مركز التميز الذهني والبدني التزام المجموعة الأوسع بالابتكار والتميّز وتنمية القدرات البشرية.

ولطالما كان الأداء محوراً أساسياً في فلسفة علامة «أودي» التجارية، مستنداً إلى التميز الهندسي والدقة في التفاصيل. وتضع هذه الشراكة هذا النهج في سياق أوسع، لتوسّع مفهوم الأداء إلى ما هو أبعد من المركبة ليشمل الإمكانات البشرية.

وقال الدكتور كريغ كوك، الرئيس التنفيذي لمركز التميز الذهني والبدني: يسعدنا التعاون مع «أودي النابودة للسيارات»، العلامة التجارية المعروفة عالمياً بتميزها الهندسي وابتكاراتها المُرتكزة على الأداء. نُطبّق المستوى نفسه من الدقة والنهج القائم على الأدلة العلمية في مجال الأداء البشري في مركز التميز الذهني والبدني مع تدخلات مُتخصصة، مثل العلاج بالأكسجين عالى الضغط، في صميم عملنا.

من جانبه، قال ك. راجارام، الرئيس التنفيذي لشركة «النابودة للسيارات»: يسرنا هذا التعاون مع مركز التميز الذهني البدني، وهو مؤسسة تشاركنا تركيزاً قوياً على الأداء، الذي يشكل جوهر كل ما نقوم به في «أودي». وتُتيح لنا هذه الشراكة استكشاف هذا المفهوم خارج إطار المركبة من خلال تعاون قائم على الابتكار والإمكانات البشرية. وتعكس هذه الشراكة إيماناً مشتركاً بأن الأداء عملية مدروسة وقابلة للقياس والتحسين المستمر، كما تُمثل بداية تعاون استراتيجي طويل الأمد بين المؤسستين.