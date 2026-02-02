5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الاثنين أكثر من 5 مليارات درهم تمت عبر 1430 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 1145 مبايعة بقيمة 4.1 مليارات درهم، منها 118 مبايعة لأراضٍ، و868 مبايعة لوحدات سكنية و159 مبايعة لمبان.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 491 مليون درهم تمت عبر 237 معاملة، منها 66 رهناً لأراض، و144 رهناً لوحدات سكنية، و31 رهناً لمبان، كما شهد السوق تسجيل 48 هبة بقيمة 344 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري صفقة لبيع قطعة أرض بقيمة 134 مليون درهم في منطقة «إمارات ليفينغ»، إلى جانب بيع شقة على المخطط في منطقة جميرا الثانية بقيمة 71 مليون درهم.