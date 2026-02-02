«دو باي» تطلق خدمة تمويل نقدية قصير الأجل

أعلنت «دو باي»، ذراع الخدمات المالية الرقمية المُتقدمة التابع لشركة «دو»، عن إطلاق خدمة التمويل النقدية قصير الأجل «Flexi Cash Loan»، وهي خدمة رقمية جديدة، تُتيح للعملاء الحصول على تمويل نقدي سريع ومرن مباشرة عبر محفظة «دو باي» الرقمية، وذلك بالشراكة مع «ديم للتمويل»، شركة الخدمات المالية الرقمية الرائدة المُرخصة من مصرف الإمارات المركزي، و«Airvantage»، المنصة العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية «FinTech».

وتجمع الخدمة الجديدة بين منظومة المحفظة الرقمية لـ «دو باي» وقدرتها الاستثنائية على التفاعل مع العملاء، وخبرة «ديم للتمويل» في تقديم خدمات ائتمانية، من خلال الاعتماد على تقنيات اتخاذ القرار الائتماني المتقدمة من «Airvantage»، لتقديم تجربة تمويل رقمية مُتكاملة وسلسة، بحيث تُسهم في تقليل وقت الانتظار وتسريع الإجراءات، وتمنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة احتياجاتهم النقدية قصيرة الأجل.

وقال فهد الحساوي، رئيس مجلس إدارة «دو باي»: إن هناك فجوة تمويلية حقيقية في السوق، حيث تواجه شريحة واسعة من أفراد المجتمع تحديات خاصة بالحصول على الخدمات المصرفية، ومحدودية الوصول إلى حلول تمويل قصيرة الأجل في الوقت الذين يساهمون بشكل كبير في تعزيز ازدهار اقتصاد الإمارات. وقد تم تصميم هذا المنتج استناداً إلى الثقة التي بنيناها مع مستخدمي محفظة «دو باي» الرقمية، وبالتعاون مع شركائنا، لتقديم حلول تمويل سريعة، شفافة، وعادلة، تُلبي احتياجاتهم الفعلية.

وتم تصميم المنتج الجديد خصيصاً لدعم شريحة واسعة من العاملين المقيمين في الإمارات الذين قد يواجهون صعوبة في الحصول على ائتمان قصير الأجل بسبب محدودية التاريخ الائتماني التقليدي. وبفضل العلاقة المباشرة التي تربط تطبيق «دو باي» بمستخدميه، وبناء على أنماط الاستخدام والمعاملات، يمكن اتخاذ قرارات منح القروض بناء على بيانات فعلية ومدروسة تعكس السلوك المالي الحقيقي للمستخدمين داخل المحفظة الرقمية بالتعاون مع «Airvantage».

وتتميز خدمة «Flexi Cash Loan» بتسعير واضح ومُعلن من خلال رسوم ثابتة تُسدد مرة واحدة، ما يمنح العملاء رؤية كاملة لشروط السداد منذ البداية. حيث يمكن للعملاء استخدام الائتمان لتلبية احتياجات يومية متعددة، مثل المصاريف الطارئة، أو التحويلات المالية، أو نفقات السفر، مع خيارات سداد شهرية مرنة تناسب الدخل، وكل ذلك ضمن تجربة رقمية متكاملة.

وأضاف فهد الحساوي: أن الشمول المالي لا يقتصر على إتاحة الوصول إلى الائتمان فحسب، بل يتمثل في تقديمه بطريقة مسؤولة تُعزز تمكين الأفراد مالياً دون تحميلهم أعباء إضافية، إذ نقدم قروضاً سريعة وشفافة، دون مفاجآت خفية، لمساعدة عملائنا على إدارة شؤونهم المالية بثقة واستقلالية.