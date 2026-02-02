«بي دبليو سي» الشرق الأوسط تعين خالد بن بريك شريكاً رئيسياً عن مكاتبها في الإمارات

أعلنت «بي دبليو سي» الشرق الأوسط تعيين خالد أحمد بن بريك شريكاً رئيسياً عن مكاتبها في الإمارات اعتباراً من 1 أبريل 2026، في إطار تعزيز القيادة المؤسسية ودعم أولويات النمو المستدام للدولة. ويتمتع خالد بخبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في الاستشارات، وهو من القيادات التي نشأت داخل بي دبليو سي، مع تركيز على استراتيجية القطاع العام والتحول المؤسسي وتطوير رأس المال البشري. وسيقود، من خلال دوره الجديد، جهود الشركة في الإمارات بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم النمو المستدام والطموحات الوطنية طويلة الأمد.

وقال هاني أشقر، الشريك الرئيسي في «بي دبليو سي» الشرق الأوسط: إن الفهم العميق الذي يتمتع به خالد للسوق والثقافة المحلية، إلى جانب علاقاته القوية مع الجهات الحكومية، والتزامه بتطوير الكفاءات الوطنية، يؤهله للاضطلاع بدور محوري في تعزيز حضور «بي دبليو سي» في الإمارات. وأفخر بشكل خاص بمسيرته المهنية، التي تعكس ثقتنا بالقيادات الوطنية التي نشأت وتطورت داخل بي دبليو سي، واستثمارنا المستمر في إعداد الكفاءات الوطنية لتولي أدوار قيادية عليا.

وعن هذا التعيين، قال خالد أحمد بن بريك: أتشرف بتولي هذا المنصب في الإمارات وخاصة في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق تحولات وفرص كبيرة، وفي ضوء تسجيل الإمارات لمعايير عالمية في مجالات الحوكمة والابتكار والتنمية الوطنية. وسيظل يشكل عملاؤنا محور اهتماماتنا ونلتزم بالعمل والشراكة معهم لإرساء مؤسسات قوية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وإيجاد حلول لمواجهة التحديات والتغلب عليها.