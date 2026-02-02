«داماك» تطلق مشروع «لاجونز ديستركت» في دبي

أطلقت «داماك» العقارية مشروع «داماك لاجونز ديستركت»، الذي يضم مجمع مكاتب «بياتزا روما» وشقق «فالنسيا»، وهو مجمع متعدد الاستخدامات قائم على أسلوب الحياة العصري، ومصمم لتقديم وجهة متكاملة للعيش والعمل والترفيه على مدار الساعة، بالقرب من «داماك مول». جاء الكشف عن المشروع خلال حفل إطلاق مبهر أقيم في كوكاكولا أرينا بدبي.

وقالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة في «داماك» العقارية: يعد مشروع «داماك لاجونز ديستركت» خطوتنا القادمة نحو بناء مجتمع متكامل يُقدم أفضل معايير جودة الحياة، من خلال الجمع بين مفهومين عصريين هما الرفاهية على الواجهة المائية والطابع الحضري النابض بالحياة، بما يتيح للسكان والموظفين قضاء وقت أقل في التنقّل بين المنزل ومكان العمل، ويمنحهم، في الوقت عينه، وقتاً أطول للاستمتاع بحياتهم الشخصية مع عائلاتهم وذويهم وأصدقائهم. يجسد كل من فالنسيا وبياتزا روما رؤية دبي نحو مستقبلٍ أفضل يوفر للمقيمين حياة كريمة ومتوازنة.

يقع المشروع الجديد ضمن منطقة دبي لاند، وقد جرى تصميمه وفق أفضل معايير التخطيط الحضري المتكامل والمستدام، والذي يقلص مسافات التنقّل، ويعتمد نمط حياة عصري يوفر كافة خيارات العيش والتسوق والترفيه بالقرب من مركز التسوق المجتمعي «داماك مول». من جانب آخر، صممت المنطقة بطريقة مبتكرة تتيح للموظفين توفير نحو 20% من الوقت المهدور في التنقل، وذلك عبر جمع نقاط الحياة الأساسية من سكن وعمل وتجزئة ورفاهية ومساحات مجتمعية ضمن مسافة قصيرة يمكن قطعها سيراً على الأقدام.

ويتمتع مجمعا «بياتزا روما» و«فالنسيا» بموقع مثالي يسهل من خلالهما الوصول إلى معظم الوجهات الرئيسية في دبي، حيث يبعدان عن داماك مول 8 دقائق فقط، ونحو 10 دقائق عن عيادات المستشفى السعودي الألماني، و17 دقيقة عن نادي ترامب الدولي للغولف، في حين لا تبعد القرية العالمية سوى 19 دقيقة، بينما يستغرق الوصول إلى مطار آل مكتوم الدولي بالسيارة نحو نصف ساعة فقط.