«دبي للسلع المتعددة» يعيّن «مانيجمنت 7» لإدارة «ذا بلازا» في «أبتاون دبي»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن تولي مجموعة الضيافة والترفيه الرائدة «مانيجمنت 7» مهمة تشغيل «ذا بلازا» في «أبتاون دبي»، أحدث وجهات دبي لاستضافة الفعاليات الكبرى، والثقافة، والعروض الترفيهية الحيّة.

وتمتد «ذا بلازا» على مساحة 21000 متر مربع، وتُعد الساحة المفتوحة الرئيسية للفعاليات في أبتاون دبي، وصممت ليكون مسرحاً مهيباً للفعاليات الكبرى ووجهة ديناميكية ومتعددة الاستخدامات تستضيف مجموعة واسعة من التجارب والأنشطة الكبرى، بدءاً من الحفلات الموسيقية والمهرجانات ومناطق المشجعين، وصولاً إلى حفلات الشركات الراقية، وعروض الأزياء، والفعاليات الثقافية. وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 4000 ضيف، وتضم منصة عرض مخصصة وشاشة عالية الدقة بقياس 43 متراً، وأنظمة إضاءة وصوت متطورة، إضافة إلى بنية تحتية متكاملة وجاهزة لتنظيم الفعاليات.

تقع «ذا بلازا» في موقع استراتيجي قريب من أبرز وجهات دبي، بما في ذلك أبراج بحيرات جميرا، ودبي مارينا، ونخلة جميرا، وجميعها على بُعد لا يتجاوز 15 دقيقة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تُعد ساحة «ذا بلازا» عنصراً محورياً يميّز أبتاون دبي. وبمساحة تمتد على 21000 متر مربع وقدرة استيعابية تصل إلى 4000 زائر، صُمّمت الساحة خصيصاً لاستضافة الفعاليات الكبرى في الهواء الطلق، بما في ذلك الحفلات الموسيقية العالمية، والعروض الثقافية، والفعاليات المؤسسية والمجتمع المدني، بما يعزز مكانة أبتاون دبي كوجهة متكاملة للحياة العصرية والأعمال».

وأضاف: «تجلب شراكتنا مع «مانيجمنت 7» خبرة تشغيلية راسخة وعمقاً إبداعياً يدعمان تحقيق هذه الرؤية. ومن خلال هذا التعاون، نعمل معاً على إنشاء لا ترتقي بعروض أبتاون دبي فحسب، بل تسهم أيضاً في تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة للتجارب الحية، والتعبير الثقافي، والفعاليات العالمية المستوى».

من جانبه قال ربيع فخر الدين، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة في «مانيجمنت 7»: «يمثل تشغيل ذا بلازا في أبتاون دبي محطة جديدة ومهمة في مسيرة «مانيجمنت 7»، لما تمتلكه هذه الوجهة من المقومات لتصبح واحدة من أبرز الساحات المفتوحة في المنطقة، ونحن فخورون بتقديم إبداعنا وخبراتنا التشغيلية وشغفنا بالترفيه إلى مسرحها. وبالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، نتطلع إلى تقديم تجارب نوعية تسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجالي الثقافة والضيافة».

وتُكمل «ذا بلازا» المزيج المتكامل في أبتاون دبي، والذي يضم مكاتب تجارية من الفئة الأولى، ووحدات لسكنية فاخرة، ومرافق ضيافة ذات المستوى العالمي، بما في ذلك فندق ومساكن سو/ أبتاون دبي. وتمثل الشراكة مع «مانيجمنت 7» محطة جديدة في التزام مركز دبي للسلع المتعددة بإنشاء مساحات استثنائية تعزز جاذبية دبي العالمية كمركز للأعمال والثقافة والترفيه.