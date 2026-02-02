3.58 مليارات درهم أرباح «بن غاطي» في العام 2025 بنمو 96%

أعلنت «بن غاطي» القابضة المحدودة، عن تحقيق نتائج مالية قياسية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، في تأكيد على قوة المبيعات، والانضباط في التنفيذ، والتحسن المستمر في متانة الميزانية العمومية للمجموعة.

وارتفع صافي الربح بنسبة 96% على أساس سنوي ليصل إلى 3.58 مليارات درهم، مدفوعاً بالرافعة التشغيلية القوية، والكفاءة العالية في التنفيذ، واستمرار الطلب القوي على العقارات في دبي.

كما سجّلت الإيرادات نمواً يقارب الضعف لتبلغ 12.43 مليار درهم، مقارنة بـ 6.34 مليارات درهم في عام 2024، بدعمٍ من زخم المبيعات، وتسارع عمليات التسليم، والنجاح المستمر لمحفظة «بن غاطي» المتنوعة عبر فئات المشاريع المتوسطة، والرئيسية، والفاخرة، وفائقة الفخامة.

وخلال الربع الأخير من عام 2025، واصلت «بن غاطي» الحفاظ على زخمها القوي، واختتمت العام بسلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس مكانتها الريادية في قطاع العقارات ذات العلامات التجارية، والابتكار، والوصول إلى أسواق رأس المال. فقد كشفت المجموعة عن مشروع مساكن «مرسيدس بنز بليسز I مدينة بن غاطي»، كأول مدينة سكنية في العالم تحمل علامة مرسيدس-بنز، في خطوةٍ تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للمجتمعات العصرية القائمة على التصميم ونمط الحياة.

كما سجّلت «بن غاطي» رقماً قياسياً جديداً في قطاع الوحدات السكنية فائقة الفخامة، من خلال بيع أغلى بنتهاوس سكني في الشرق الأوسط بقيمة تقارب 150 مليون دولار، ما يعكس القوة التسعيرية والجاذبية الدولية المتنامية لمحفظة مشاريعها ذات العلامات التجارية.

وواصلت المجموعة خلال العام تعزيز حضورها في أسواق رأس المال، حيث اختارت مجلة «غلوبال كابيتال» صكوك «بن غاطي» بقيمة 500 مليون دولار والمستحقة في أغسطس 2030 كـ «أفضل صفقة مؤسسية للعام» في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، والشرق الأوسط، وأفريقيا، في ضوء التغطية التي تجاوزت خمسة أضعاف، وتحسّن التسعير، والمكانة الائتمانية المتنامية للمجموعة. واستقطب الإصدار طلبات اكتتاب بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار أمريكي، خُصّص نحو نصفها لمستثمرين من خارج منطقة الخليج، في دلالةٍ على الإقبال الدولي الواسع.

نظرة إيجابية للسوق

يواصل السوق العقاري في دبي تفوقه على الأسواق العالمية الأخرى، مدعومًا بالنمو السكاني المستدام، وارتفاع معدلات تملّك المنازل، واستمرار تدفّق رؤوس الأموال الدولية. وتُسهم المبادرات طويلة الأجل، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، في تعزيز القاعدة الاقتصادية للإمارة وترسيخ الطلب على الوحدات السكنية.

وفي ظل هذه المعطيات، تضع البنية المؤسسية المتكاملة لـ «بن غاطي»، إلى جانب انضباطها في إدارة المشاريع واستراتيجيتها النوعية في المشاريع ذات العلامات التجارية، المجموعة في موقعٍ قوي يؤهلها لمواصلة مسار نموها المستدام خلال عام 2026 وما بعده.

وأعلنت الشركة نمو رصيد السيولة النقدية بنسبة 135% ليصل إلى 8.84 مليارات درهم، وتم بيع أكثر من 17,000 وحدة سكنية خلال السنة، لترسّخ «بن غاطي» مكانتها كأكبر مطوّر عقاري للمشاريع على المخطط في دبي من حيث عدد الوحدات المباعة، كما ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 92% على أساس سنوي ليصل إلى 24.37 مليار درهم، كما تضاعف حقوق الملكية لتبلغ 6.78 مليارات درهم، بما يدعم مواصلة تنفيذ خطط التطوير المستقبلية، وأعلنت الشركة وصول القيمة الإجمالية لمحفظة المشاريع المكتملة وقيد التطوير والتخطيط إلى ما يقارب 100 مليار درهم.

وقالت قطر الندى بن غاطي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، «يمثل العام الذي انتهى للتو مرحلة مفصلية في مسيرة نمو «بن غاطي»، ويُجسّد تأكيداً واضحاً على سلامة استراتيجيتنا، وانضباطنا في التنفيذ، ونهجنا المتمايز في التطوير العقاري. وتعكس أرباحنا القياسية وأداء الإيرادات المتحقق قوة الأسس التي يقوم عليها سوق دبي العقاري، إلى جانب الكفاءة العالية لنموذج أعمالنا المتكامل رأسياً، والذي يُمكّننا من الانتقال السريع من مرحلة التصميم إلى التسليم، مع الحفاظ على الجودة والانضباط في إدارة التكاليف».

وقال شهزاد جناب، المدير المالي التنفيذي: «اتسمت السنة المالية 2025 بانضباط تشغيلي ومالي راسخ، مكّن نموذج أعمالنا المرن من الحفاظ على أداء قوي رغم التسارع الكبير في وتيرة التوسع ونمو حجم الأعمال. واستمرت الربحية عند مستوياتها المرتفعة، حيث بلغ هامش الربح الإجمالي 44%، فيما سجل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 35%، وبلغ هامش صافي الربح 29%. ويجسد هذا الأداء متانة نموذجنا المتكامل، وتركيزنا المستدام على كفاءة إدارة التكاليف، إضافة إلى العوائد النوعية لمحفظتنا التطويرية المتوازنة استراتيجياً.

وعلى صعيد المركز المالي، واصلت الميزانية العمومية تسجيل تحسن ملموس، مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 92% على أساس سنوي ليصل إلى 24.37 مليار درهم، بالتوازي مع نمو رصيد النقد وما يعادله ليبلغ 8.84 مليارات درهم. ويعزز ذلك قاعدة سيولة قوية ومرونة مالية عالية، بما يدعم مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا للنمو المتفوق على السوق، مع الحفاظ على أعلى مستويات الانضباط المالي».