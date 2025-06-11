«إس آند بي» وموديز ترفعان التصنيف الائتماني لإعمار

أعلنت إعمار العقارية، عن قيام كل من وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، ووكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لإعمار، من درجة BBB إلى درجة BBB+، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة، من درجة Baa2 إلى درجة Baa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما شمل هذا التحديث للتصنيف الائتماني لإعمار من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«موديز»، الديون الممتازة غير المضمونة للشركة.

وحتى مارس 2025، بلغت إيرادات إعمار من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز نحو 127 مليار درهم (34.6 مليار دولار )، ما شكّل رؤية واضحة لإيرادات الشركة، وتدفقاتها النقدية حتى عام 2028.

واستند رفع التصنيف من قبل ستاندرد آند بورز إلى الارتفاع غير المسبوق في المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز، التي بلغت 110 مليارات درهم (29.9 مليار دولار) حتى ديسمبر 2024، بالإضافة إلى استقرار عمليات البيع المسبق، التي وصلت إلى 65.4 مليار درهم (17.8 مليار دولار)، خلال عام 2024، فضلاً عن مركز النقد الصافي للشركة، ومستويات مديونيتها المنخفضة، وهوامش أرباحها.

وأشارت وكالة موديز إلى الانخفاض الملحوظ في الدين المعدّل لإعمار من عام 2020 إلى مارس 2025، بالإضافة إلى تراجع نسبة الدين إلى حقوق الملكية خلال الفترة نفسها.

وقال محمد العبار مؤسس شركة إعمار: «نعتز بهذا التقييم الإيجابي من وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز، ما يؤكّد نجاح استراتيجية الشركة، والجودة العالية التي تتميز بها أصولها، والتزامنا بالإدارة المالية المنضبطة. إنّ الوصول لهذا التصنيف المتميز، لا يعكس قوة أدائنا فحسب، بل يجسد أيضاً الثقة باقتصاد دبي وسوقها العقارية. ونحن بدورنا سنواصل التزامنا بالنمو المستدام، والابتكار، وتحقيق قيمة استثنائية لمساهمي الشركة، وكل من استثمر فيها».

سيولة عالية ومرونة تشغيلية

سجلت إعمار نسبة تغطية للفوائد بلغت نحو 24 ضعفاً خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس 2025، كما تمتلك سيولة نقدية بقيمة 25.4 مليار درهم (6.9 مليارات دولار) (بخلاف أرصدة حسابات الضمان)، إلى جانب تسهيلات ائتمانية ملتزَم بها وغير مسحوبة، بقيمة 7.4 مليارات درهم (2 مليار دولار)، ما يمنحها سيولة وافرة ومرونة مالية عالية.

وذكرت ستاندرد آند بورز أن كفاءة نشاطات إعمار في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه، إضافة إلى مرونة أعمالها في مجال التطوير العقاري، ساهمتا في رفع تصنيفها الائتماني. واستقطب دبي مول، على سبيل المثال، أكثر من 111 مليون زائر خلال عام 2024، مع نسبة إشغال إجمالية لمحفظة مراكز التسوق بلغت 98.5 %.