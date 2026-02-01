دبي تشهد إطلاق تحدي بناء أول فيلا كاملة بالروبوت

تواصل شركة «فورت بروفيشنال سوليوشنز» تعزيز منظومة تكنولوجيا البناء في دبي، من خلال نشر حلول روبوتية متقدمة وقدرات هندسية متكاملة وتطبيقات تقنية عملية، وذلك في إطار شراكتها الاستراتيجية مع بلدية دبي وZacua Ventures ضمن مركز ابتكار ConTech في مدينة إكسبو دبي، دعماً لطموح الإمارة في أن تصبح نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمؤتمتة والمستدامة.

وتسهم هذه الشراكة في تسريع تبني تقنيات الروبوتات البشرية داخل قطاع الإنشاءات، بما يعزز الإنتاجية ويرفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية في مواقع العمل. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة المعروفة باسم Red Link، والتي تهدف إلى الدمج الفعّال بين الخبرات البشرية وحلول الأتمتة الذكية، عبر أنظمة روبوتية متطورة قادرة على العمل في البيئات الإنشائية المعقدة.

وتعتمد المبادرة على استخدام روبوتات بشرية وروبوتات رباعية الحركة تتميز بقدرتها العالية على التنقل والمعالجة الدقيقة واتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتنفيذ المهام المتكررة والمجهدة بكفاءة واستمرارية عالية، ويمنح الفرق البشرية مساحة أكبر للتركيز على الأعمال ذات القيمة المضافة.

ورغم التقدم الكبير في رقمنة قطاع البناء، لا تزال الأتمتة الميدانية محدودة مقارنة بقطاعات صناعية أخرى، حيث يقتصر استخدامها في الغالب على التصنيع خارج الموقع مثل المكونات الجاهزة والهياكل مسبقة الصب، في حين تواجه الأتمتة داخل مواقع العمل تحديات تتعلق بتغير بيئات المشاريع ومتطلبات السلامة وضعف البنية الرقمية.

وتعمل Würth Professional Solutions على تجاوز هذه التحديات من خلال دمج تقنيات الأتمتة الذكية، والتحليلات التنبؤية، وأنظمة الرؤية الحاسوبية، بما يسهم في إعادة صياغة مفهوم تشغيل مواقع البناء التقليدية وتحويلها إلى بيئات عمل ذكية تعتمد على البيانات والتقنيات المتقدمة.

وفي هذا الإطار، شكّلت الشركة فريقاً متخصصاً من المهندسين وخبراء القطاع لتطوير حلول الروبوتات البشرية عبر مجموعة من مشاريع إثبات المفهوم في بيئات تشغيلية متنوعة، مستفيدة من منظومتها الواسعة التي تجمع بين قطاعات الإنشاء والتشغيل والتصنيع، بهدف تسريع التعلم الآلي ودعم التوسع في الاستخدام التجاري لهذه التقنيات.

ولا تقتصر المبادرة على الروبوتات البشرية فحسب، بل تشمل أيضاً أنظمة روبوتية مخصصة للعمل في البيئات عالية الخطورة، وخصوصاً في منشآت النفط والغاز ومواقع البناء المعقدة التي يصعب الوصول إليها بشرياً، حيث تتيح هذه الحلول إمكانات متقدمة للفحص عن بُعد، ومراقبة السلامة، وإجراء التقييمات البصرية الذكية، بما يعزز مستويات الأمان ويحد من المخاطر التشغيلية.

وفي سياق رؤيتها طويلة المدى لمنطقة الشرق الأوسط، تعمل Würth Professional Solutions على تأسيس مركز إقليمي للهندسة والابتكار في دبي، ليكون منصة استراتيجية لأبحاث وتطوير ونشر الجيل الجديد من تقنيات البناء، مع تركيز خاص على الروبوتات، والأتمتة، وهندسة الأنظمة، وحلول البناء الذكي، بما يدعم الابتكار المحلي ويعزز القدرات الصناعية والتكنولوجية للإمارة، ويكرّس مكانة دبي كمركز عالمي رائد لتكنولوجيا التشييد المستقبلية.