بحث التعاون والمبادلات التجارية بين جمارك دبي والقنصلية التركية

بحثت جمارك دبي مع القنصلية العامة لجمهورية تركية في دبي والإمارات الشمالية سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك، وتطوير آليات العمل الجمركي، بما يدعم حركة التجارة، ويسهم في تسهيل انسياب البضائع، ورفع كفاءة العمليات الجمركية، في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا، وما حققته من أثر إيجابي على نمو المبادلات التجارية، وذلك خلال لقاء جمع الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، مع أونور شيلان، القنصل العام لجمهورية تركية في دبي والإمارات الشمالية.

وتناول اللقاء فرص الشراكة المستقبلية بين دبي وتركيا، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في العمل الجمركي واللوجستي، إلى جانب استعراض المبادرات، التي من شأنها دعم التجارة البينية، وتعزيز كفاءة العمليات التجارية، في ظل النمو المتواصل لحركة التبادل التجاري بين دبي وتركية خلال الفترة الماضية، وكذلك الاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي باعتبارها منصة لوجستية متطورة، تتيح نفاذ المنتجات التركية إلى أسواق المنطقة وآسيا وأفريقيا.

وأكد الدكتور عبد الله بوسناد أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، مشيراً إلى أن تطوير العلاقات المؤسسية وتكامل الجهود يسهمان في تحقيق انسيابية أكبر لحركة البضائع، ورفع كفاءة الإجراءات الجمركية، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والتجارة، مشيراً أن جمارك دبي تعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة العمل الجمركي، من خلال تبني الحلول الرقمية والأنظمة الذكية، وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقليص زمن التخليص الجمركي، وتحسين تجربة المتعاملين من شركات وتجار، مؤكداً أن تبادل الخبرات مع الجانب التركي يمثل إضافة مهمة في هذا المسار.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً أكبر لمواكبة التغيرات المتسارعة في حركة التجارة العالمية، لافتاً إلى أن اللقاء شكل فرصة لبحث مجالات التعاون التجاري واللوجستي المشترك، وبناء القدرات، وتسهيل الأعمال للشركات التركية في دبي.

التبادل التجاري

أكد أونور شيلان أن العلاقات التجارية بين تركية ودبي تشهد تطوراً ملحوظاً، مدعومة بتنامي حجم التبادل التجاري، وتوسع مجالات التعاون بين مؤسسات الجانبين، مشيراً إلى أهمية تطوير العمل الجمركي بما يدعم مصالح القطاع الخاص ويعزز كفاءة حركة التجارة. وأوضح أن دبي تعد مركزاً مهماً للتجارة والخدمات اللوجستية، ما يتيح للشركات التركية فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتطوير قنوات التعاون المؤسسي يسهمان في دعم هذه الفرص، وتحقيق نمو مستدام في التبادل التجاري.