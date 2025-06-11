شراكة لتعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارات

أعلنت شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء (EEIC) عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "إنفي باور" (InfyPower) المتخصصة عالمياً في حلول شحن وتخزين الطاقة للمركبات الكهربائية، ضمن مشاركتهما في "المؤتمر والمعرض العالمي للمرافق 2025" في أبوظبي، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير بنية تحتية ذكية ومستدامة تسهم في دعم التحول نحو وسائل النقل الكهربائية في دولة الإمارات.

وقال هاجوب ديرموسيسيان، المدير العام لشركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء (EEIC) ومجموعة الخليج التجارية:"هذه الشراكة تمثل خطوة واعدة نحو تسريع وتيرة التنقل النظيف في دولة الإمارات. من خلال كوننا الوكيل الحصري لشركة إنفي باور، نضع بين يدي السوق المحلي تقنيات متقدمة لشحن المركبات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة، بما يدعم الأجندة الوطنية نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050."

وأوضح ديرموسيسيان أن هذه الشراكة تأتي استجابةً مباشرة للمبادرات الحكومية التي تهدف إلى رفع نسبة المركبات الكهربائية في الدولة، مشيراً إلى أن "دمج حلول إنفي باور ضمن منظومتنا يعكس التزامنا العميق بتوفير حلول مستدامة وعالية الكفاءة تخدم مختلف القطاعات، من البلديات إلى الشركات الصناعية."

من جانبه، أشار جوزيف مازوتا، مدير المبيعات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "إنفي باور"، إلى أهمية السوق الإماراتي في استراتيجية التوسع الإقليمي للشركة، قائلاً: "نحن متحمسون لهذه الشراكة مع EEIC التي تُمثل نقطة انطلاق رئيسية لنا في الشرق الأوسط. ما يميز حلولنا هو القدرة الهجينة لشواحننا على العمل داخل الشبكة الكهربائية وخارجها، ما يمنح مرونة كبيرة في التركيب والتشغيل في البيئات الحضرية والمواقع النائية على حد سواء."

وأضاف مازوتا أن هذا النوع من الابتكار هو ما يحتاجه السوق الإماراتي في ظل طموحاته الكبيرة، حيث أوضح: "نحن لا نبيع منتجات فقط، بل نقدم رؤية متكاملة لمستقبل التنقل المستدام، من خلال تقنيات موثوقة وقابلة للتوسع."

وفي ما يتعلق بمشاركة الشركتين في معرض المرافق العالمي، أشار ديرموسيسيان إلى أن الحدث كان منصة مثالية لعرض أولى ثمار التعاون، مضيفاً: "استقطب جناحنا المشترك اهتماماً واسعاً من صناع القرار والخبراء، حيث شكّل نموذج شاحن المركبات الكهربائية المتطور دليلاً ملموساً على مدى قدرة هذه الشراكة على تقديم حلول تواكب متطلبات الغد."

كما أكد أن النقاشات التي جرت خلال المعرض تعكس بوضوح الطلب المتزايد على بنية تحتية متكاملة للمركبات الكهربائية، قائلاً: "ما لمسناه من تفاعل يعزز قناعتنا بأننا على المسار الصحيح لدعم أهداف الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والتنقل الذكي."

وفي رده على سؤال حول دعم الشراكة لأهداف الحياد المناخي، شدد ديرموسيسيان على أن التكامل بين تقنيات "إنفي باور" ومعايير شركة EEIC المحلية يمهد الطريق لإطلاق بنية تحتية شاملة وفعالة. وقال:

"من خلال نشر أجهزة شحن هجينة يمكن تشغيلها داخل الشبكة وخارجها، نوفر حلولاً مرنة تخدم جميع مناطق الدولة، ما يسهم في تقليل الانبعاثات وتعزيز كفاءة الطاقة."

واختتم بالقول: "الأهم من ذلك، هو أننا نعمل على تصنيع هذه الحلول محلياً ضمن مبادرة 'صُنع في الإمارات'، ما يدعم سلسلة التوريد الوطنية ويخلق فرص عمل ويعزز مكانة الدولة كمركز عالمي في مجال الطاقة النظيفة."