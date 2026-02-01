1.13مليار دولار أرباح «البنك العربي» في 2025 بنمو 12 %

أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2025 محققة أداءً مالياً متميزاً ونمواً في مختلف قطاعات الأعمال، حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 1.130 مليار دولار مقارنة بـ1.007 مليار دولار للعام 2024 وبنسبة نمو بلغت 12 %، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية إلى 13.2 مليار دولار.

وواصلت مجموعة البنك العربي النمو خلال عام 2025 مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها المنتشرة في العديد من الدول، كما ارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية عام 2025 بنسبة 10 % لتصل إلى 78.2 مليار دولار في حين ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6 % ليصل إلى ما يقارب 3.6 مليارات دولار، وارتفع إجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 8 % ليصل إلى 41.2 مليار دولار، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10 % لتصل إلى 57.2 مليار دولار.

وفي ضوء هذه النتائج المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40 % لعام 2025.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي: استكمالاً لمسيرة مجموعة البنك العربي الحافلة بالإنجازات حققت المجموعة خلال عام 2025 نتائج متميزة، حيث استمر النمو في الأرباح التشغيلية ضمن العديد من المناطق التي تعمل بها المجموعة، وتحقيق أرباح مستدامة لمساهميها مرتكزة بشكل واضح على تعدد أنشطة أعمالها وتنوع منتجاتها ومصادر التمويل وموارد الإيرادات.

من جهتها أشارت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي إلى أن النتائج القوية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال عام 2025 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ في مصادر الدخل المتنوعة من مختلف القطاعات وأسواق عملها الرئيسة بالإضافة إلى النهج المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر.

حيث حققت المجموعة نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية مدفوعاً بنمو صافي الفوائد والعمولات نتيجة تحسين مستويات الإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة في العديد من الأسواق.