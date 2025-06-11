البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.6% في عام 2025

توقعت مجموعة البنك الدولي في تقرير أحداث المستجدات الاقتصادية نمو إجمالي الناتج المحلي في الإمارات بنسبة 4.6% في عام 2025، وبنسبة 4.9% في عام 2026.

وكانت التوقعات السابقة للبنك أن تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 4.1% في عامي 2025 و2026.

وأشار إلى أنه من المرجح أن يستفيد النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات من الزيادة التدريجية في إنتاج النفط التي تخطط لها منظمة أوبك بلس للفترة من أبريل 2025 إلى سبتمبر 2026، منوهاً بأن جهود التنويع مستمرة لدعم نمو القطاعات غير النفطية في الدولة.

وتوقع البنك في تقرير بعنوان كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تتسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بشكل طفيف في عامي 2025 و2026، لتصل إلى 2.6% و3.7% على التوالي.

كما توقع أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 3.2%، والبلدان النامية المصدرة للنفطية بنسبة 0.8%، والبلدان النامية المستوردة للنفط بنسبة 3.4% في عام 2026.

وبين أن تقلبات أسعار النفط العالمية والتباطؤ المحتمل في الطلب العالمي، وزيادة حالة عدم اليقين والضبابية، التي تشوب السياسات الاقتصادية العالمية تعد مخاطر محتملة قد تعرقل مسيرة التعافي المتوقع للنشاط الاقتصادي في المنطقة.