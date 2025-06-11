50 فائزاً كل شهر ضمن احتفالات دبي الإسلامي باليوبيل الذهبي بجوائز 10 ملايين درهم

أطلق دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حملة مكافآت هائلة بعنوان «مهرجان 50»، والتي تقدم جوائز تصل قيمتها إلى 10 ملايين درهم في إطار احتفالاته باليوبيل الذهبي.

وتأتي هذه الحملة التي تفتح أبواب المشاركة للمتعاملين الحاليين والجدد، كفرصة للتعبير عن امتنان دبي الإسلامي العميق لملايين الأشخاص الذين دعموا مسيرته على مدار خمسة عقود الماضية، والدعوة للانضمام للبنك بينما يمضي بفصل جديد من التقدم المستمر دون توقف.

وبالانطلاق بعرض «مهرجان 50» حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن تمثل هذه الحملة واحدة من أكثر حملات مكافآت المتعاملين تميزاً في دولة الإمارات، حيث سيتم اختيار 50 فائزاً محظوظاً كل شهر ضمن أربع فئات من الجوائز. ويتضمن السحب الشهري جائزة كبرى مذهلة تصل قيمتها إلى 250,000 درهم إماراتي، تتيح للمتعاملين فرصة ربح 10 أضعاف الرصيد المتوفر في حساباتهم أو بقيمة معاملاتهم الخاصة بصرف العملات الأجنبية.

وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «شرعنا قبل خمسين عاماً في بناء كيان مصرفي لننطلق حينها بحركة غير مسبوقة شكلت تحولاً كبيراً في القطاع، ترسخت فيها معاني الإخلاص والثقة والتقدم. واليوم، تجسد حملة «مهرجان 50» طريقتنا في التعبير عن تقديرنا وامتناننا الكبير لمتعاملينا، لنقدم من خلالها شكرنا الجزيل لهم على كونهم جزءاً لا يتجزأ من هذه الرحلة الملهمة. وسواء كنتم معنا في هذه المسيرة منذ عقود أو انضممتم مؤخراً لأسرة دبي الإسلامي، فهذا هو الوقت المناسب للتطور والنمو، واغتنام فرصة تحقيق مكاسب مجزية، وكذلك المشاركة معنا في المرحلة المقبلة – حيث يستمر التقدم مع دبي الإسلامي».

وأضاف مالهوترا: «تُعد مناسبة اليوبيل الذهبي لهذا الكيان المصرفي الكبير لحظة فخر واعتزاز، ولا يقتصر ذلك على البنك فقط، بل لمجتمعنا بأكمله. ونحن إذ نتطلع إلى المستقبل، فإننا نواصل الالتزام الراسخ بتقديم تجارب مصرفية قيّمة ومبتكرة ومجزية، تمكن متعاملينا من أن يكونوا جزءاً من مستقبلٍ لا يتوقف فيه التقدم».

هذا ويعمل دبي الإسلامي، من خلال حملة «مهرجان 50»، على تحويل ذكرى تأسيسه إلى احتفال مشترك بهذا النجاح المتميز، وذلك عبر تقديم مكافآت تعكس تقديره العميق لثقة متعامليه وولائهم على مر السنين. وفي إطار هذه الحملة، سيحظى العملاء بفرصة التأهل ليكونوا ضمن 50 فائزاً كل شهر يتم اختيارهم للحصول على جوائز متميزة تضم:

• استرداد راتب شهر واحد، حيث يحصل 20 فائزاً من المتعاملين الأفراد براتب شهري لا يقل عن 5,000 درهم إماراتي على فرصة استرداد راتب شهر واحد بقيمة تصل إلى 60,000 درهم.

• تذاكر طيران مجانية، حيث يتأهل 17 فائزاً من متعاملي البنك الأفراد والخدمات المصرفية للأعمال والذين لا تقل أرصدتهم عن 10,000 درهم أو قاموا بإجراء معاملات صرف العملات الأجنبية بنفس القيمة، لربح تذاكر طيران بقيمة تصل إلى 30,000 درهم.

• ربح أقساط تمويل/ أرصدة بطاقات، حيث يتأهل 12 رابحاً من المتعاملين الأفراد لاسترداد قيمة أقساط التمويل أو أرصدة البطاقات بما يصل إلى 14,000 درهم إماراتي.

• الجائزة الكبرى – والتي تتيح لرابح واحد من المتعاملين الأفراد أو متعاملي خدمات الأعمال الفرصة للفوز بقيمة 10 أضعاف رصيد الحساب كل شهر، أو قيمة معاملة صرف عملات أجنبية بما يصل إلى 250,000 درهم إماراتي.

وتغطي مجالات الأهلية للمشاركة في هذه الجوائز مجموعة واسعة من العلاقات المصرفية، بما في ذلك متعاملو الرواتب المحولة للبنك، وأصحاب الحسابات الجارية والتوفير ضمن فئتي الأفراد وخدمات الأعمال، والمتعاملين المستفيدين من منتجات التمويل، كالتمويل الشخصي، وتمويل السيارات، والتمويل السكني، وأصحاب البطاقات المغطاة، للتأهل تلقائياً لدخول السحوبات الشهرية المشوقة.

وتأتي حملة «مهرجان 50» امتداداً لاحتفالات دبي الإسلامي بالذكرى الخمسين لتأسيسه، والتي تضمنت الكشف عن هوية مؤسسية جديدة وجريئة للبنك، تتمحور حول شعار «ويستمر التقدم». ومنذ تأسيسه في عام 1975، أسهم دبي الإسلامي في رسم ملامح المشهد العالمي للتمويل الإسلامي، حيث يقدم خدماته اليوم لأكثر من 5 ملايين متعامل في سبعة أسواق مختلفة حول العالم، بموجودات تتجاوز قيمتها 355 مليار درهم.