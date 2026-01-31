«الفجيرة الوطني» يختتم حملة مكافأة عملاء الخدمات المصرفية للأعمال

اختتم بنك الفجيرة الوطني حملة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب (CASA) الموجهة لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال، والتي أطلقت خلال فترة زمنية محددة بهدف تعزيز ممارسات إدارة السيولة وترسيخ العلاقات المصرفية القائمة على الثقة والقيمة المضافة.

وجاءت الحملة ضمن مبادرات البنك الاستراتيجية الهادفة إلى دعم العملاء من خلال حوافز قائمة على الأداء، وتشجيعهم على تنمية متوسط أرصدة الحسابات.

واستهدفت الحملة كلاً من عملاء الخدمات المصرفية للأعمال الجدد والقائمين، فرصة الدخول في السحب مقابل زيادة متوسط أرصدة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب، حيث حصل كل عميل على فرصة واحدة للسحب مقابل كل مليون درهم من الأرصدة المتزايدة، مع فرص إضافية مقابل كل مليوني درهم إضافيين يتم تحقيقهما لاحقاً.

ونظم البنك فعالية خاصة لتكريم الفائزين احتفاءً بالتزامهم وتعزيزاً للشراكات المستمرة معهم. وكجزء من السحب على الجوائز، فاز أحد عملاء الخدمات المصرفية للأعمال بسيارة من طراز بي واي دي هان، فيما حصل عميلان على سبائك ذهبية. إضافة إلى ذلك، حصل عشرة فائزين على هواتف أبل آيفون، في تأكيد على تنوع المشاركين في الحملة.