110 % قفزة أرباح الصير للمعدات البحرية 2025 إلى 209 ملايين درهم

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن نتائجها المالية لعام 2025، محققة أداءً متميزاً وقفزة كبرى في أرباحها التشغيلية 110 % على أساس سنوي، لتبلغ 209 ملايين درهم، إلى جانب زيادة في 5.21 % إلى 1.35 مليار درهم.

وسجلت الشركة كذلك نمواً في الربح الإجمالي 14.57 % إلى 164 مليون درهم، في أداء يعكس متانة نموذج أعمالها وقدرتها على تحقيق عوائد متزايدة. وتؤكد هذه النتائج على فاعلية النهج المالي المدروس الذي تتبعه الشركة في إعادة هيكلة رأس المال، إلى جانب تعزيز كفاءة توظيف الأصول، ما أسهم في تعزيز مكانة الصير مارين السوقية وتبني أفضل الممارسات التشغيلية الداعمة لنموها المستدام.

وبلغت أصول الشركة غير المتداولة 2.36 مليار درهم، شملت أسطول السفن الرئيس المولد للإيرادات، ومرافق البنية التحتية الإنتاجية، وتمثل تلك الأصول الدعامة لقدرات الصير مارين التشغيلية.

والضمانة للنمو المطرد في عوائدها التجارية. على التوازي، تم تحسين الاستفادة من الأصول المتداولة التي بلغت 5.67 مليارات درهم، من خلال الإدارة الفعالة لرأس المال العامل، ما مكن الشركة من خفض التزاماتها المتداولة 57 %، لتبلغ 732.8 مليون درهم.

ونفذت الشركة برنامجاً شاملاً لإعادة هيكلة الديون وتقليص ضغوط السداد للديون قصيرة الأجل بشكل كبير عبر شروط أفضل للتمويل طويل الأجل؛ حيث نجحت الشركة في تمديد آجال الاستحقاق عبر زيادة الالتزامات غير المتداولة من 2.25 مليار درهم إلى 3.17 مليارات درهم.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية: «تمثل النتائج القوية لعام 2025 نقطة تحول رئيسة في مسيرتنا، فقد بدأنا بجني ثمار خططنا التي أطلقناها منذ سنوات عديدة.

حيث سعينا على الدوام إلى تحويل الشركة لتصبح قوة بحرية عالمية تتمتع بموارد متنوعة في قطاعات أعمال متعددة، تشمل امتلاك أسطول تجاري من الجيل الجديد من الناقلات، وتطوير قدرات عالية في بناء السفن البحرية والتجارية.

إضافة إلى تقديم أرقى خدمات إدارة اليخوت الفاخرة، والحصول على تقنيات متقدمة في بناء القوارب غير المأهولة، وتشغيل إحدى أكبر المرافق العالمية للطباعة ثلاثية الأبعاد. ويؤكد هذا الارتفاع الاستثنائي في أرباحنا التشغيلية على نجاح رؤيتنا في المبادرة والتخطيط المسبق وتبني الابتكار على المدى البعيد».

وقال جونتيرس ألفارادو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية: «شكل نجاحنا في إكمال المرحلة الأولى من توسيع أسطولنا خلال 3 سنوات فقط أساساً قوياً للارتقاء بأدائنا خلال عام 2025.

حيث نمتلك اليوم 18 سفينة منها عدة ناقلات غاز عملاقة متطورة ثنائية الوقود، ما دعم محفظة أسطولنا وقدراتنا المتنوعة عبر مختلف قطاعات الشحن الرئيسة الأمر الذي ضمن لنا امتلاك أصول قوية ومدرة للإيرادات، شكلت ضمانة للأرباح التشغيلية المرتفعة التي نعلن عنها اليوم».