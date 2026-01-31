110 % قفزة أرباح الصير للمعدات البحرية 2025 إلى 209 ملايين درهم

والضمانة للنمو المطرد في عوائدها التجارية. على التوازي، تم تحسين الاستفادة من الأصول المتداولة التي بلغت 5.67 مليارات درهم، من خلال الإدارة الفعالة لرأس المال العامل، ما مكن الشركة من خفض التزاماتها المتداولة 57 %، لتبلغ 732.8 مليون درهم.
ونفذت الشركة برنامجاً شاملاً لإعادة هيكلة الديون وتقليص ضغوط السداد للديون قصيرة الأجل بشكل كبير عبر شروط أفضل للتمويل طويل الأجل؛ حيث نجحت الشركة في تمديد آجال الاستحقاق عبر زيادة الالتزامات غير المتداولة من 2.25 مليار درهم إلى 3.17 مليارات درهم.
حيث سعينا على الدوام إلى تحويل الشركة لتصبح قوة بحرية عالمية تتمتع بموارد متنوعة في قطاعات أعمال متعددة، تشمل امتلاك أسطول تجاري من الجيل الجديد من الناقلات، وتطوير قدرات عالية في بناء السفن البحرية والتجارية.
إضافة إلى تقديم أرقى خدمات إدارة اليخوت الفاخرة، والحصول على تقنيات متقدمة في بناء القوارب غير المأهولة، وتشغيل إحدى أكبر المرافق العالمية للطباعة ثلاثية الأبعاد. ويؤكد هذا الارتفاع الاستثنائي في أرباحنا التشغيلية على نجاح رؤيتنا في المبادرة والتخطيط المسبق وتبني الابتكار على المدى البعيد».
حيث نمتلك اليوم 18 سفينة منها عدة ناقلات غاز عملاقة متطورة ثنائية الوقود، ما دعم محفظة أسطولنا وقدراتنا المتنوعة عبر مختلف قطاعات الشحن الرئيسة الأمر الذي ضمن لنا امتلاك أصول قوية ومدرة للإيرادات، شكلت ضمانة للأرباح التشغيلية المرتفعة التي نعلن عنها اليوم».